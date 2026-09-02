על רקע ההכרזה אמש (שלישי) על האיחוד בין מפלגות הציונות הדתית וזהות, מתפרסם לראשונה סקר שנערך עוד לפני ההסכם וחושף כי רוב מצביעי מפלגות הימין הקטנות תמכו כבר אז בבלוק טכני.

מהנתונים עולה כי גם בקרב תומכיו של עופר וינטר קיימת תמיכה רחבה במהלך, ואף חשש ממשי מפני ריצה עצמאית שעלולה להסתיים באובדן קולות.

הסקר נערך על ידי מכון מסקר-רבדים עבור ערוץ 7 במסגרת "ברומטר הבחירות של ישראל".

הסקר התמקד בעמדותיהם של מצביעי מפלגות הימין הקטנות כלפי אפשרות של ריצה משותפת בבלוק טכני, כך שכל מפלגה שומרת על זהותה ועקרונותיה, ובשאלה כיצד ינהגו אם מפלגתם תבחר לרוץ לבדה, ומולה תתמודד רשימה מאוחדת של מפלגות אחרות.

רוב גדול בעד בלוק טכני

בקרב מצביעי ארבע המפלגות שנבדקו בסקר - הציונות הדתית, זהות, עמך ישראל של עופר וינטר ונעם - קיים רוב התומך במידה רבה או רבה מאוד בקיומו של בלוק טכני בין כל המפלגות או חלקן.

בכל אחת ממפלגות הציונות הדתית, זהות ועמך ישראל התמיכה נעה בין 87% ל93%, וזאת על רקע התנגדותו הנחרצת של וינטר עצמו למהלך כזה. אצל נעם התמיכה מתונה יותר, אך גם שם מדובר ברוב ברור, וכ־65% תומכים באיחוד במידה רבה או רבה מאוד.

פחות ממחצית המצביעים יישארו עם מפלגה שלא תעבור בסקרים את אחוז החסימה

המשיבים נשאלו כיצד ינהגו בתרחיש שבו המפלגה שלהם תבחר לרוץ לבדה, בעוד המפלגות אחרות יתמודדו יחד בבלוק טכני. כיון שמפלגות הציונות הדתית וזהות כבר התאחדו, נתמקד בכתבה במפלגות עמך ישראל ונעם.

כצפוי, אם מפלגות עמך ישראל ונעם יעברו בסקרים את אחוז החסימה, כמעט כל תומכיהן ימשיכו לתמוך בהן. אולם, התמונה משתנה כאשר המפלגה העצמאית מתקרבת לאחוז החסימה.

אם מפלגת עמך ישראל של וינטר תהיה גבולית מבחינת אחוז החסימה, רק 46% מתומכיה יישארו איתה בוודאות, כ-17% יעדיפו את הבלוק הטכני המאוחד, והיתר מתלבטים. אם המפלגה אפילו לא תתקרב לאחוז החסימה, הנאמנות למפלגה נחלשת עוד יותר: רק 27% אומרים שימשיכו להצביע לה, וכשליש - 34% - יעברו למפלגה המאוחדת.

אצל נעם התמונה דומה: בתרחיש שבו המפלגה תהיה גבולית 45% יעדיפואת המפלגה העצמאית, אולם יש לזכור שבכל הסקרים מפלגת נעם רחוקה מאוד מאחוז החסימה אם תרוץ לבדה. אם כך יימשך עד הבחירות, רק כ־ 29% ימשיכו לבחור במפלגה, ו-56% יעדיפו לעבור לבלוק הטכני. היתר, כאמור, מתלבטים.

תמיכת המצביעים היא רק חצי מהתמונה

למרות התמיכה הרחבה באיחוד, מבחינה מעשית לא ניתן להחליט אם איחוד הוא צעד נכון רק לפי השאלה אם המצביעים אוהבים את הרעיון.

המבחן החשוב לא פחות הוא כיצד החיבור ישפיע בפועל על מפת המנדטים: האם הוא רק מצרף את הכוח של שתי המפלגות, האם הוא מביא מצביעים חדשים - או שמא הוא מרחיק חלק מהמצביעים הקיימים של אחת מהן.

במקרה של החיבור שכבר נחתם בין הציונות הדתית וזהות, נתוני הסקר כי פחות מאחוז מבין מצביעי שתי המפלגות לא יצביעו למפלגה המאוחדת, ועוד כ3% בלבד ישקלו לא להצביע לה. כלומר, החיבור בין השתיים צפוי לאבד מעט מאוד קולות בגלל עצם האיחוד, בעוד שהרווח הגדול שלו הוא ששתי המפלגות עוברות בו את אחוז החסימה בבטחה ללא חשש לאיבוד קולות.

גם איחוד עם מפלגת עמך ישראל אינו מעורר התנגדות משמעותית בין תומכי מפלגות הציונות הדתית וזהות. לעומת זאת, השפעת האיחוד עם מפלגת נעם על תמונת המנדטים היא מורכבת יותר ותלויה במספר פרמטרים, אליהם לא ניכנס בכתבה זו.

לסיכום, הברומטר של ישראל מגלה תמיכה רחבה בבלוק הטכני, וגם מצביעי וינטר ישמחו להצטרף אליו. במקרה שמפלגות עמך ישראל ונעם לא יצטרפו לאיחוד, הדבר יביא חלק גדול מהמצביעים לנטוש את המפלגה המועדפת עליהם ולהצביע לבלוק הטכני. זהו למעשה "כדור שלג" נפוץ שבו מפלגות מתחילות במקום מסוים, אבל שינויים קטנים במפה מדרדרים אותם לגבול אחוז החסימה - ומשם הדרך קצרה לנפילה מוחלטת.

אז מה תהיה תמונת האיחודים הסופית? כל התשובות יתקבלו עד יום שלישי הבא ב-22:00, מועד סגירת הרשימות.

לסקר השיבו של 679 ממצביעי מפלגות הציונות הדתית, עמך ישראל, זהות ונעם, מהם נבנה מדגם מייצג