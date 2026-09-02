פעילות מוגברת של גורמי הביטחון בנמלי היציאה מישראל הובילה לסיכול של מספר ניסיונות יציאה בלתי חוקיים מן הארץ של חרדים שלא התייצבו לשירות צבאי ונחשבים עריקים.

על פי הודעה רשמית מטעם רשות שדות התעופה, עובדי האבטחה בנמל התעופה בן גוריון איתרו ועצרו היום (רביעי) שישה חרדים המחויבים בשירות צבאי, אשר ניסו לצאת מגבולות המדינה בניגוד לחוק.

תפיסתם התרחשה בשני מתחמים שונים בשדה: שני מעצרים בוצעו בשטח טרמינל 1, ואילו ארבעת המקרים הנוספים נחשפו במתחם טרמינל 3. כל החשודים הועברו באופן מיידי לידי נציגי רשות האוכלוסין וההגירה, שם העלתה בדיקה מקיפה כי עומדים נגדם צווי גיוס בתוקף המונעים מהם לעזוב את תחומי ישראל.

במקביל לכך, נרשמה עליה במספר העיכובים של עשרות מתפללים מחסידות ברסלב שביקשו להגיע לעיר אומן שבאוקראינה לקראת ראש השנה. אותם נוסעים נעצרו בשטח נתב"ג לאחר שהתברר במערכות כי הוצאו נגדם צווי סגירה ויציאה עקב הימנעותם מהתייצבות בלשכות הגיוס.

תופעה זו לא התרחשה רק בנמל התעופה. במעבר הגבול בטאבה עוכבה קבוצה נוספת של חסידים. אלו ניסו לעבור לשטח מצרים, במטרה להמשיך ממנה בטיסות ליעדים ביבשת אירופה ומשם להשלים את הגעתם ליעד התפילה באומן.