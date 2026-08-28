מחאה התפתחה היום (שישי) בכביש 443, באזור מעבר עופר לכיוון ירושלים, לאחר שמעצרו של צעיר חרדי הוצג במערכת "צבע שחור" כניסיון להסגיר בן ישיבה עריק לידי המשטרה הצבאית.

אלא שלפי הודעת המשטרה, הצעיר נעצר לאחר שנתפס נוהג ברכב גנוב, ורק לאחר מכן התברר בבדיקה כי הוא גם נפקד גיוס.

מערכת "צבע שחור" דיווחה על ניסיון להסגרת בן הישיבה וקראה לציבור החרדי להגיע למקום ולהפגין נגד המהלך. בעקבות הקריאה הגיעו למקום מספר חרדים והחלה מחאה באזור.

במשטרה הציגו כאמור תמונה שונה של נסיבות האירוע. לפי ההודעה, לוחמי מג"ב עוטף ירושלים ולוחמי המעברים עצרו לבדיקה רכב שהגיע למעבר עופר בכביש 443, ובמהלך הבדיקה התברר כי הרכב גנוב.

נהג הרכב, תושב אשדוד בשנות ה-20 לחייו, נעצר במקום. במשטרה ציינו כי רק בבדיקה שנערכה לאחר מעצרו עלה בנוסף כי הצעיר מוגדר נפקד גיוס.

זמן קצר לאחר המעצר הגיעו למקום עשרות בני אדם, שלדברי המשטרה החלו לחסום את ציר 443. כוחות מג"ב ושוטרי מחוז ש"י החלו לפעול להשבת הסדר ולפתיחת הכביש לתנועה.

במקביל נמשכת בדיקת נסיבות גניבת הרכב בתחנת מודיעין עילית של מחוז ש"י.