נשיא בית המשפט העליון, השופט יצחק עמית, נשא דברים בכנס מיוחד שערכה לשכת עורכי הדין בעקבות רצח עו"ד ארבל פלדמן ז"ל.

המשתתפים דנו בדרכים מעשיות להתמודדות עם האיומים והאלימות הגוברים, כולל קידום שינויי חקיקה, בחינת אפשרויות להחמרת הענישה, שדרוג מערכי ההגנה המיידיים ויצירת מנגנונים להתערבות מהירה במצבי סכנה.

השופט עמית אמר כי "האלימות כלפי עורכי דין ושופטים אינה צומחת בחלל ריק, והדרך לאלימות פיזית עוברת תחילה באלימות מילולית. ואם יש את נפשך לדעת את המצע עליו נזרעים זרעי האלימות כלפי מערכת המשפט, לך אל התבטאויות של אנשי ציבור, סור אל הרשתות החברתיות ושם תמצא את התשובה".

לדבריו "השיח המבזה והאלים כלפי שופטים, אינו יכול שלא לחלחל ולהגיע לאולמות בית המשפט ולעורכי הדין. החשיבות של מיתון השיח האלים גוברת בתקופה הנוכחית, כאשר אנו מצויים בעיצומה של מערכת בחירות והרוחות לוהטות מכל קצות הקשת הפוליטית והחברתית.

מערכת בחירות היא מטבעה תקופה של מחלוקת, של ביקורת ושל מאבק על רעיונות ועל דרכה של המדינה. אולם דווקא בתקופה כזו מוטלת על כולנו אחריות מוגברת לנהוג במתינות, לבחור את מילותינו בקפידה ולקיים שיח ענייני ומכבד", סיכם.