מחזור החקלאות בבקעה, קטעים מתוך הראיון עם משה כוכבי

משה כוכבי, ממייסדי המושב תומר בבקעת הירדן, חוזר בראיון מיוחד לימי ההתיישבות הראשונים ומספר על המציאות החקלאית באזור ועל העבודה שמלווה את החקלאים כמעט ללא הפסקה לאורך השנה.

הראיון מתקיים במסגרת מיזם "תיעוד ותיקי ומייסדי ההתיישבות" - יוזמה של משרד המורשת והמועצה לשימור אתרי מורשת בישראל.

מטרת המיזם, הכולל מאות ראיונות, היא לתעד את פרקי הקמת ההתיישבות בחבלי הארץ השונים ולשמר את סיפורי הראשונים לדורות הבאים. מיזם התיעוד נערך בבקעת הירדן, יהודה, שומרון, בנימין, הגולן והגליל על ידי מורדי קרשנר ונעם דמסקי.

כוכבי נזכר בהבטחות שקיבלו בעלייה לקרקע. "אמרו לנו: 'אתם הולכים לבקעה - חצי שנה עובדים, חצי שנה נחים ונוסעים לחוץ לארץ'. אלה היו סיפורי סבתא".

לדבריו "האופי החקלאי של הבקעה הוא ששותלים ירקות. בקיץ חם מאוד, בחורף נעים מאוד, אבל יש לילות עם קרה מאוד חזקה, שעלולה לפגוע בשטחים".

העבודה, הוא מסכם, סובבת סביב מעגל השנה. "גמרנו עונה במאי, אנחנו מתחילים לנקות את השטחים, מתחילים לעבד אותם ובאוגוסט כבר שותלים וזה נמשך עד מאי. אין דבר כזה שנחים, אולי רק באגדות".

לצפייה בראיון המלא:

ראיון עם משה כוכבי

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