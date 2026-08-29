דוד לוי שר השיכון והבינוי, קטעים מתוך הראיון עם בני כשריאל

בני כשריאל, לשעבר ראש עיריית מעלה אדומים במשך קרוב לשלושה עשורים ויו"ר מועצת יש"ע, מספר על האסטרטגיה המיוחדת של השר המנוח דוד לוי, אליו היה מקורב, בכל הקשור להתיישבות ביהודה ושומרון.

הראיון מתקיים במסגרת מיזם "תיעוד ותיקי ומייסדי ההתיישבות" - יוזמה של משרד המורשת והמועצה לשימור אתרי מורשת בישראל.

מטרת המיזם, הכולל מאות ראיונות, היא לתעד את פרקי הקמת ההתיישבות בחבלי הארץ השונים ולשמר את סיפורי הראשונים לדורות הבאים. מיזם התיעוד נערך בבקעת הירדן, יהודה, שומרון, בנימין, הגולן והגליל על ידי מורדי קרשנר ונעם דמסקי.

"אם למדתי את התיאוריה באוניברסיטה, את העבודה המעשית למדתי מדוד לוי. הוא היה מורה דרך גם לערכים חברתיים, לצמצום הפערים. כעוזר מנכ"ל משרד הבינוי והשיכון, ולאחר מכן כעוזר שר, הייתי איתו בהרבה מקומות ואף ליוויתי את צוות ההקמה של העיר מעלה אדומים", משחזר כשריאל.

הוא מציין כי "לדוד לוי הייתה אידיאולוגיה צרופה, לצד חשיבה פרגמטית. הוא ואריאל שרון היו הפכים בחשיבה שלהם למען יהודה ושומרון. כלומר, שניהם רצו כמובן את טובת האזור. בעוד שאריק שרון אמר שאנחנו צריכים להקים יישובים קטנים על כל גבעה שצופה לדרך אלון, בא דוד לוי ואמר 'לא, החשיבה שלי היא שונה. בואו ניקח את השדרה לכל אורך יהודה ושומרון, נקים ערים - והערים האלו הן אלו שיהיו עמוד השדרה היציב של יהודה ושומרון, כדי שלא יוכלו להוציא אותנו מפה'".

כשריאל מציין כי במבחן התוצאה - העמדה של דוד לוי ניצחה. "התפיסה שלו הייתה נכונה. הוא הלך על קריית ארבע, על אפרת, על מעלה אדומים, גבעת זאב, אריאל ועוד יישובים. הגענו ל-550 אלף תושבים. אני מאמין שגם באירופה וביתר העולם, וגם הפלסטינים, מבינים שהיישובים שלנו ביהודה ושומרון הם נתון קיים, שאי אפשר להתכחש אליהם או לפנות אותם".

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ראיון עם אמיר קדמון

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