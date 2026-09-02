היישוב מעלה ערוגות בגוש עציון נחנך הערב (רביעי) באופן רשמי, והוא היישוב השלישי שמוקם השבוע.

היישוב ממוקם על הציר המחבר בין מערב גוש עציון למזרחו, ובמועצה האזורית מדגישים כי הקמתו נועדה לחזק את האחיזה באזור וליצור חיבור התיישבותי בין חלקי הגוש.

בטקס השתתפו שר האוצר והשר במשרד הביטחון בצלאל סמוטריץ', השר זאב אלקין, שר התפוצות והמאבק באנטישמיות עמיחי שיקלי, יו"ר ועדת החוץ והביטחון ח"כ בועז ביסמוט וראש המועצה האזורית גוש עציון ירון רוזנטל. עוד השתתפו חברי כנסת, ראשי ההתיישבות, משפחות ותושבים.

סמוטריץ' אמר כי הקמת היישוב היא חלק ממהפכת ההתיישבות שמובילה הממשלה בשנים האחרונות ביהודה ושומרון. לדבריו, מטרת המהלך היא לחזק את ההתיישבות ולמנוע אפשרות להקמת מדינה פלסטינית באזור.

הוא אמר: "הקמת היישוב מעלה ערוגות היא צעד נוסף ומשמעותי במהפכת ההתיישבות שאנחנו מובילים ב4 השנים האחרונות ביהודה ושומרון, כדי להרוג את הרעיון הנורא של הקמת מדינת טרור בלב ליבה של מדינת ישראל. את המהפכה הזאת ממשלת איזנקוט-ליברמן-גולן רוצה לגלגל לאחור, אסור לתת לזה לקרות".

בהתייחסו לגוש עציון אמר סמוטריץ', "יחד עם ראש המועצה ירון רוזנטל ועם אנשי מנהלת ההתיישבות, חיברנו את מערב ומזרח גוש עציון, במהלך אסטרטגי משמעותי שימנע רצף טרור פלסטיני". הוא הוסיף כי לצד הקמת מעלה ערוגות קודמו יישובים וחוות נוספים ואושרו אלפי יחידות דיור.

השר אלקין אמר כי הקמת מעלה ערוגות מסמלת לדבריו את מה שהתרחש בתחום ההתיישבות בקדנציה הנוכחית. הוא ציין כי עבורו, כתושב גוש עציון, החיבור בין חלקו המערבי של הגוש לחלקו המזרחי הוא אירוע משמעותי, והוסיף כי הוא רואה בהמשך ההתיישבות יעד לקדנציה הבאה.

השר עמיחי שיקלי הזכיר כי רק יומיים קודם לכן נחנך היישוב נעה בצפון השומרון. לדבריו, הקמת מעלה ערוגות היא חלק מ"תנופת התיישבות" שלהמשך קיומה תהיה משמעות בבחירות הקרובות: "גורל ארץ ישראל מונח על הכף".

רוזנטל אמר כי במשך שנים דובר על הצורך לחבר בין מערב הגוש למזרחו. לדבריו, "מעלה ערוגות הוא יישוב בעל חשיבות אסטרטגית עצומה. הוא מחבר בין מערב גוש עציון למזרחו, ובכך מונע יצירת רצף פלסטיני מאזור בית לחם לכיוון חברון".

רוזנטל הוסיף כי לאורך השנים היו לדבריו תוכניות שהיו מותירות חיץ בין שני חלקי הגוש, וכי הקמת היישוב משנה את המציאות הזו. הוא השווה את המהלך לתוכנית E1 באזור ירושלים וטען כי מעלה ערוגות מחזק את הרצף ההתיישבותי בגוש עציון.