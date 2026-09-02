המשבר התקציבי בחינוך הממלכתי-דתי מחריף: רשתות החינוך מזהירות כי בימים הקרובים הן עלולות להתחיל בהליכי פיטורים של מאות מורים, בעקבות המשך עיכובם של כ-30 מיליון שקלים שיועדו לחמ"ד.

בפורום החינוך הדתי אומרים כי פניות חוזרות למשרד החינוך לא הביאו עד כה לשחרור הכספים.

הסכום המעוכב הוא יתרה מתוך תקציב של כ-80 מיליון שקלים שיועד לחינוך הממלכתי-דתי והוקפא במהלך השנה האחרונה בעקבות עתירה לבג"ץ נגד התקציבים. מתוך הסכום הכולל שוחררו כבר כ-50 מיליון שקלים, בעוד כ-30 מיליון שקלים נוספים טרם הועברו.

לדברי הרשתות, יתרת התקציב אושרה להעברה בוועדת הכספים, אך נותרה מעוכבת בעקבות צו ארעי שניתן במסגרת עתירה נפרדת שהגישה ח"כ נעמה לזימי נגד העברות שאושרו במהלך פגרת הכנסת. בעקבות העיכוב נאלצו הרשתות, לטענתן, למצוא בעצמן מקורות חלופיים למימון הפעילות.

"התרענו שוב ושוב שהמשך העיכוב יפגע בסופו של דבר במורים ובתלמידים", נמסר מפורום החינוך הדתי. "עכשיו האזהרות מתחילות להפוך למציאות".

בפורום מבהירים כי ללא העברת התקציב צפויות הרשתות להתחיל בהליכי הפיטורים כבר בימים הקרובים. "אי אפשר להמשיך להעסיק מורים ולממן פעילות כשהמדינה אינה מעבירה את הכספים הנדרשים", אמרו.

ברשתות מזכירים כי כבר לפני פתיחת שנת הלימודים התריעו שהגיעו לקצה יכולתן לממן את החסר באמצעות הלוואות ומקורות עצמאיים.

ראשי הרשתות דורשים משר החינוך יואב קיש ומבכירי משרדו לפעול באופן מיידי לשחרור התקציב המעוכב. לדבריהם, נדרשת התערבות שתביא לסיום המשבר בטרם הפגיעה התקציבית תתגלגל לפגיעה ישירה בכוח האדם, במוסדות ובתלמידים.