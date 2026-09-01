ד"ר יוסי לונדין נכנס לתפקיד מפמ"ר (מפקח מרכז מקצוע) היסטוריה בחינוך הממלכתי-דתי. לונדין משמש כראש החוג להיסטוריה במכללת אורות ישראל ברחובות וכרכז היסטוריה בישיבת דרכי נעם בפתח תקווה.

עם כניסתו לתפקיד הצטרף לברכות גם אחיו, הרב חגי לונדין, ראש ישיבת חולון. "ברכות לאחי הבכור ד"ר יוסי לונדין עם כניסתו לתפקיד מפמ"ר היסטוריה בחמ"ד", כתב.

הרב לונדין הוסיף ואיחל לאחיו הצלחה בתפקידו החדש. "יהי רצון שיזכה להכיר לילדי ישראל את תולדות העם והעולם, מתוך הבנת דרכי ה' בהסתר-יה", כתב.

בשנה שעברה, לכבוד יום העצמאות העז של מדינת ישראל, התארח באולפן ערוץ 7 ד"ר יוסי לונדין כדי לתת פרספקטיבה היסטורית לנס הגדול של מדינת ישראל.

הוא סיפר על המדינה הקטנה שקולטת עלייה בהיקפים אסטרונומיים, על עולם הרוח היהודי שנמצא בצמיחה מדהימה ועל תנופת הבנייה וההתיישבות.