הקליפ החדש של נועה קירל לשיר "לאב סונג" מעורר מאז שפורסם הבוקר (רביעי) ביקורת חריפה ברשתות החברתיות.

במוקד התגובות עומדות סצנות האלימות שמופיעות בו, ובעיקר החשש מחשיפת ילדים לתוכן, לנוכח העובדה שחלק מקהל המעריצים של קירל מורכב מילדים ובני נוער.

העלילה מציגה את קירל במסעדה יפנית, כאשר מפגש עם המארחת מעורר את קנאתה. מכאן מתפתח הקליפ למסע נקמה שבמהלכו היא תוקפת את אנשי צוות המסעדה, בין היתר באמצעות סכין.

יוצרי הקליפ הציבו בתחילתו אזהרה שלפיה הוא מכיל תוכן אלים ומיועד לצפייה מגיל 18 ומעלה. אלא שדווקא הנגישות שלו ברשתות החברתיות ובערוץ היוטיוב של קירל הובילה גולשים לטעון כי האזהרה לבדה אינה מספקת, שכן ילדים עדיין יכולים להיחשף לתוכן.

"כן, זה בדיוק מה שילדים בישראל צריכים לראות. עוד אלימות", כתב אחד המגיבים. גולש אחר תקף את הבחירה האמנותית, "פשוט מזעזע… אתם יודעים טוב מאוד מי קהל היעד שלכם. חייב את כל האלימות הזאת? כל הדקירות עם הסכין וכל הדם? נגמרו הרעיונות לקליפים?".

ביקורת נוספת התמקדה בכך שהקליפ זמין ביוטיוב למרות הגבלת הגיל המוצהרת. "בושה וחרפה! הקליפ עולה ביוטיוב, והאזהרה לא תמנע מילדים לראות את זה!", נכתב באחת התגובות.

גולש נוסף קשר בין הסצנות בקליפ לבין השפעתם האפשרית של תכנים אלימים על בני נוער. לדבריו, בתקופה שבה קיימת אלימות בקרב צעירים, הצגת תכנים מסוג זה בפני קהל צעיר היא בחירה בעייתית.