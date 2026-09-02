ישיבת מעלה גלבוע של הקיבוץ הדתי פותחת את שנת הלימודים ה-34 שלה עם חילופי מנהלים לאחר יותר מרבע מאה.

מוטי תורן, שכיהן כמנהל הישיבה במשך 26 שנים וליווה אותה לאורך מרבית שנות קיומה, מסיים את תפקידו ויוצא לגמלאות.

תורן היה שותף לצמיחתה ולהתפתחותה של הישיבה וניהל במשך השנים את המערך הארגוני והמנהלי שלה. בישיבה מציינים גם את הדאגה האישית שהעניק לתלמידים ולאנשי הצוות ואת מעורבותו בפרטי הפעילות השוטפת.

את מקומו יתפוס מישאל נוריאלי, תושב קיבוץ מירב וידיד ותיק של הישיבה, המכיר ומלווה אותה זה שנים. נוריאלי יקבל לידיו את האחריות על המערך הניהולי ויהיה שותף להנהגת הישיבה בשנים הבאות.

נשיא הישיבה, הרב דוד ביגמן, נפרד מתורן, "אנו נפרדים ממוטי בהכרת תודה עמוקה על 26 שנים של מסירות, אחריות ואהבה גדולה לישיבה ולאנשיה". על המנהל הנכנס הוסיף, "מישאל נכנס לתפקיד משמעותי ואנו מברכים אותו בהצלחה רבה ובטוחים שיוביל את הישיבה בתבונה ובמסירות בשנים הבאות".

חילופי המנהלים מתקיימים במקביל לפתיחת זמן אלול, כאשר כ-120 תלמידים החלו את שנת הלימודים בבית המדרש. בין הלומדים תלמידי שילוב ל"ד החדשים, תלמידי שילוב ל"ג הממשיכים לשיעור ב' ובוגרי צבא ממחזורים שונים של הישיבה.

שינוי נוסף נרשם בצוות החינוכי עם הצטרפותו של הרב אלנתן בזק, בוגר הישיבה משילוב כ"ו, שישמש כר"מ בשיעור א'. בישיבה הודו לתורן על עשרות שנות פעילות ואיחלו לו בריאות, שמחה ונחת עם פרישתו לגמלאות.