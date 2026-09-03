הרב טל שאוליאן: מיואש? אתה בדרך הנכונה!

מציאות הלחימה המורכבת ברצועת עזה לא מנעה מלוחמי גדוד שקד למצוא זמן לחיבור רוחני. בין המשימות המבצעיות, ההכנות והיציאה לקרבות, נפגשו החיילים ללימוד משותף בספרו של הראי"ה קוק זצ"ל, "אורות התשובה".

בין אותם לוחמים בלט סרן דניאל מימון טואף הי"ד, ששירת כסגן מפקד פלוגה בגדוד ונפל בקרב ברצועת עזה בי"ד באלול תשפ"ד, לצד שלושה מלוחמיו.

הזיכרון של הלימוד המשותף בשדה הקרב הפך לבסיס של פרויקט חדש שמטרתו להפיץ את התכנים הללו לכלל החברה הישראלית.

במסגרת היוזמה שמובילה עמותת "התעוררות", מופצים סרטונים בני שלוש דקות המציגים פסקה מתוך הספר לצד הסבר פשוט ומחובר לשגרת החיים, המאפשר גם למי שלא נחשף לחיבור בעבר להכיר את תורת הרב קוק.

בפרק השלישי מתייחס הרב טל שאוליאן, ראש ישיבת ההסדר בחולון, לייאוש הפנימי שגורם לחשוב לעיתים שאנחנו לא ראויים ולכן לא מסוגלים לחזור בתשובה.

"רבי נחמן דיבר על הייאוש הכי גרוע שיש בעולם - והישווה אותו לארס של נחש. הרב קוק התחזק אפילו מהייאוש", מציין הרב שאוליאן.

הוא גם מסביר את הדברים לעומק. "לדברי הרב קוק, הייאוש עצמו אמור לחזק את האדם. להבין מתוכו שיש בך טוב וזה הזמן לעשות תשובה מגבורה. כי האדם מלא בטוב וזה מעיין פנימי מלא חיים".