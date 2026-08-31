הרב אייל ורד: 'מה אם תשובה היא לא מה שחשבת'

מציאות הלחימה המורכבת ברצועת עזה לא מנעה מלוחמי גדוד שקד למצוא זמן לחיבור רוחני. בין המשימות המבצעיות, ההכנות והיציאה לקרבות, נפגשו החיילים ללימוד משותף בספרו של הראי"ה קוק זצ"ל, "אורות התשובה".

בין אותם לוחמים בלט סרן דניאל מימון טואף הי"ד, ששירת כסגן מפקד פלוגה בגדוד ונפל בקרב ברצועת עזה בי"ד באלול תשפ"ד, לצד שלושה מלוחמיו.

הזיכרון של הלימוד המשותף בשדה הקרב הפך לבסיס של פרויקט חדש שמטרתו להפיץ את התכנים הללו לכלל החברה הישראלית.

במסגרת היוזמה שמובילה עמותת "התעוררות", מופצים סרטונים בני שלוש דקות המציגים פסקה מתוך הספר לצד הסבר פשוט ומחובר לשגרת החיים, המאפשר גם למי שלא נחשף לחיבור בעבר להכיר את תורת הרב קוק.

בפרק הראשון מתייחס הרב אייל ורד, רב קהילת "יחדיו" ור"מ במכון מאיר, לפסקה מתוך הפרק הראשון בספר.

"הרב קוק מלמד אותנו שההפך מתשובה - זו גלות. תשובה משיבה דברים למקום - וגלות זה ללכת לאיבוד, כשמשהו לא במקום שלו. לכן התשובה היא דבר מאוד טבעי. כל דבר שלא היה במקום, כל דבר שהיה בגלות כמו מחשבות לא נכונות, אחזיר אותו למקום בטוח כשאני בעצמי חוזר למקום שראוי להיות לי להתנהגות לפי סדר הנשמה המיוחדת שיש לכל אחד ואחד מאיתנו", מסביר הרב ורד.

"לזה קורא הרב קוק תשובה טבעית. יש שלוש תשובות - תשובה טבעית, אמונית ושכלית. המדרגה הראשונה היא תשובה טבעית. יש לנו גם נפש, נשמה. יכול להיות שהנפש שלנו הלכה למקומות לא טובים והיא נהנית מדברים לא טובים - ועכשיו אני מחזיר אותה אל הטבע האמיתי המקורי שלה. זו חזרה בתשובה. היא שייכת לכולם", הוא מוסיף.

"כשאנחנו בחודש אלול, מקבלים את החשק הגדול לחזור להיות מי שאנחנו באמת, בזה אנחנו חוזרים בתשובה. בתשובה הזאת אין הבדל אם יש כיפה או אין כיפה. אם יש זקן או אין זקן. כולם שייכים, מתאימים וצריכים לחזור בתשובה מהגלות", הוא מסכם.