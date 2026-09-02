הרב טל שאוליאן: 'איך לנקות את הנפש'

מציאות הלחימה המורכבת ברצועת עזה לא מנעה מלוחמי גדוד שקד למצוא זמן לחיבור רוחני. בין המשימות המבצעיות, ההכנות והיציאה לקרבות, נפגשו החיילים ללימוד משותף בספרו של הראי"ה קוק זצ"ל, "אורות התשובה".

בין אותם לוחמים בלט סרן דניאל מימון טואף הי"ד, ששירת כסגן מפקד פלוגה בגדוד ונפל בקרב ברצועת עזה בי"ד באלול תשפ"ד, לצד שלושה מלוחמיו.

הזיכרון של הלימוד המשותף בשדה הקרב הפך לבסיס של פרויקט חדש שמטרתו להפיץ את התכנים הללו לכלל החברה הישראלית.

במסגרת היוזמה שמובילה עמותת "התעוררות", מופצים סרטונים בני שלוש דקות המציגים פסקה מתוך הספר לצד הסבר פשוט ומחובר לשגרת החיים, המאפשר גם למי שלא נחשף לחיבור בעבר להכיר את תורת הרב קוק.

בפרק השני מתייחס הרב טל שאוליאן, ראש ישיבת ההסדר בחולון, להיבט הבריאותי של תהליך התשובה והשפעתו על האדם.

"תשובה זה דבר בריא. ברור שכשאדם עושה תשובה זה בא יחד עם חזרה למקוריות ולצניעות שלו. הוא רוצה להיות בריא רוחנית, נפשית וגם להיות בריא בגוף", פותח הרב שאוליאן. "אבל התשובה עצמה היא בריאה".

הוא מסביר את הדברים לעומק. "למה הכוונה? הרב קוק ממשיל את התשובה למשהו שהוא טבעי לגוף. התשובה באה להבריא משהו בתוכנו. לפעמים אנחנו כעסנים, אנשים ביקורתיים, מדברים לשון הרע - והתשובה באה ועושה אותנו בריאים, שמחים וטובים יותר. יש חומרים מזיקים בנפש ואני רוצה להוציא אותם מתוכי כדי שאהפוך לגרסה הכי טובה של עצמי. את זה התשובה עושה".