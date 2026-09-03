אריה דרעי: אני אקרא להתגייס? שהצבא יתמודד באדיבות רדיו "קול ברמה"

יו"ר ש"ס אריה דרעי טוען כי לא צריכה לבוא קריאה מצד הפוליטיקאים לצעירים חרדים להתגייס ומדובר במשימה של הצבא עצמו.

"אני לא צריך לקרוא לגיוס. הצבא שיודע להפציץ באיראן יכול להתמודד גם עם זה. הצבא הרי לא רוצה חרדים. זה עושה לו כאב ראש גדול מאוד. הם רוצים צבא חילוני, לא חיילים ששומעים לרבנים", אמר דרעי בראיון לרדיו "קול ברמה".

הוא הוסיף כי הדרישה לגיוס "הייתה כל השנים אחיזת עיניים ולא היה שום בעיה. עכשיו, כשהתגלה המחדל של צבא קטן וטכנולוגי, התעוררה סערה".

לדבריו מי הסנהדרין שתקבע איזה בחור ילמד ואיזה ילך לצבא? אנחנו יודעים לקבוע מי עילוי ומי לא? התורה ניתנה למי שרוצה לשבת וללמוד אותה. המאבק שלנו הוא שכל מי שחפץ ללמוד תורה - ילמד.

מי שלא חפץ ללמוד? כל עוד שאין בצבא מסלולים אמיתיים שיאושרו על ידי גדולי ישראל ויסדירו את מעמדם של גדולי התורה, יש בעיה. כשהרבנים יחליטו, אחרי הסדרת מעמד לומדי התורה, אז יהיה אפשר לדבר על מה יקרה עם מי שלא לומד", סיכם דרעי.