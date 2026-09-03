אזהרה חריפה מוושינגטון ומטהרן ברקע המתיחות הנמשכת בגבול הצפון: איראן שיגרה מסר תקיף לארצות הברית, שבו התחייבה להגיב בעוצמה רבה אם צה"ל יפתח במתקפה נרחבת על רכס עלי טאהר בדרום לבנון.

על פי מקורות שצוטטו בדיווח, בתוך המערך התת-קרקעי והמבוצר ברכס מבוצרים מחבלי חיזבאללה, ולצידם לפחות 12 אנשי משמרות המהפכה האיראניים, בהם שני קצינים בדרג בכיר.

מנגד, במערכת הביטחון בישראל מבהירים כי לא מוכרת נוכחות של גורמים צבאיים מאיראן באזור זה.

המסר האיראני, אשר הועבר במהלך החודש שעבר, מעיד על מעורבותה העמוקה של טהרן במתרחש בגזרה הדרומית של לבנון.

גורמים אזוריים ציינו כי הפנייה כללה איום מפורש שלפיו מתקפה ישראלית מלאה תענה במכה איראנית נרחבת.

רכס עלי טאהר, החולש על אזור דרום-מזרח לבנון, מהווה נקודה אסטרטגית מרכזית. חיזבאללה הקים בתוכו מפקדה תת-קרקעית ומחסני אמצעי לחימה, והצהיר פומבית כי יגיב לכל ניסיון התקדמות ישראלי.

אף שצה"ל תפס שטחים במרחב ומחבלים רבים נותרו מכותרים במערכת המנהרות, בארגון הטרור ממשיכים לפעול בסביבת הרכס ולשגר רחפני נפץ לעבר כוחות הצבא.