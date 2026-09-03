מסמך היסטורי שהגיע לידי ערוץ 7 שופך אור על יחסו החיובי של הרב עובדיה יוסף ללוחמי ישיבות ההסדר. המסמך מתעד דיון שהתקיים במועצת הרבנות הראשית בט' בתמוז תשמ"ב, בשיא מלחמת שלום הגליל.

בדיון השתתפו הרב אברהם שפירא, הרב שלמה גורן, הרב שלום משאש, הרב שאול ישראלי והרב קאפח. במוקד הדיון עמדה השאלה האם לדחות את מבחני הרבנות הראשית בשל המלחמה.

הרב עובדיה יוסף, שכיהן אז כראשון לציון, התייחס לכך שאברכים מישיבות ההסדר גויסו למלחמה. על רקע זה הוא הציע לדחות את מועד המבחנים.

במסמך תועד הרב עובדיה אומר: "מאחר ויש אברכים מישיבות ההסדר מגויסים למלחמה ומוסרים את נפשם, לכן יש לדעתי לדחות את מבחני הרבנות לחודש חשוון".