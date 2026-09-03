שכב בני בניגון ״כי הנה כחומר״ / משפחת שפילמן

משפחת שפילמן פרסמה ביצוע לשיר "שכב בני" בניגון "כי הנה כחומר", לציון יום השנה לעליית חוות בר דליה של אורי אשחר ואניעם הקטן לקרקע בצפון בקעת הירדן.

בדברי ההסבר לשיר נכתב כי אנשי החווה, לצד למעלה ממאה חוות, פועלים לשוב לאדמה, לשמור ולעבד אותה, לזרוע ולקצור מפירותיה. בכך הם ממשיכים את סיפורם של החלוצים ובוני הארץ.

את "שכב בני" הקליטה המשפחה, "כשהעשן עוד מיתמר מעל שדותיהם של חלוצי תשפ"ו. שולח נשיקות של אהבה בוערת לאותו עשן שריחף אי אז מעל הגורן בבית אלפא ובתל יוסף".

השיר "שכב בני" נכתב בידי עמנואל הרוסי בחודש אב, לאחר מאורעות תרפ"ט, לבנו הרך אבנר כשיר ערש. לפי דברי המשפחה, מילותיו התחברו לניגון שעלה ארצה עם תפילות הגולה וליווה את החלוצים בשובם לציון.

בביצוע החדש שולבו מילות השיר עם ניגון הפיוט "כי הנה כחומר", ובדברי ההסבר נכתב, "הכל בידי שמיים - כך מפייט הפיוט. נשמור, נגן, נזרע ונקצור - כך שרים החלוצים. באורח פלא, חברו המילים החדשות לעתיקות, המנגינה לניגון והתפילה למשאלת ליבם של מגיני הארץ".

על העיבוד וההפקה המוזיקלית הופקד יונתן ליפניק, והקלטת הקולות נעשתה בידי אבישי בן אור באולפן סולביא.