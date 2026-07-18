יוסי ריינר, דוברו של חבר הכנסת צבי סוכות, הודיע כי הוא ורעייתו אסתי החליטו לעזוב את ביתם בבית שמש ולעבור עם שני ילדיהם לחווה מבודדת באזור בקעת הירדן, סמוך לכפר פלסטיני שאותו הוא מגדיר עוין.

ריינר סיפר כי בני המשפחה יהיו המשפחה השנייה בלבד שתתגורר בחווה. לדבריו, ההחלטה התקבלה לאחר חודשים של מחשבות, לבטים ושיחות, ומתוך רצון לקחת חלק פעיל בהתיישבות ובשמירה על אדמות המדינה.

"כל חיי קראתי על ציונות, על יישוב הארץ ועל החלוצים שעזבו הכול למען חזון", כתב. "תמיד קיננה בי התחושה שגם אני רוצה להיות חלק מהדבר הזה. לא רק לדבר על ציונות ולהתרגש מסיפורים של אחרים, אלא לקום ולעשות".

לדבריו, המעבר צפוי לדרוש מהמשפחה ויתורים משמעותיים. בני הזוג יעזבו את הקהילה, המשפחה והחברים בבית שמש, רעייתו עשויה להידרש למצוא עבודה חדשה, והם יצטרכו למצוא מסגרת חינוכית חדשה לבנם בן הארבע. לקראת המעבר הוציאו שני בני הזוג רישיונות נשק.

"אנחנו לא משלים את עצמנו. זה יהיה מסע מורכב ויהיו רגעים של פחד, קושי וגעגוע", כתב ריינר. "אבל הלב שלנו שלם. אנחנו רוצים שהילדים שלנו יגדלו בידיעה שערכים הם לא רק משפטים יפים שמלמדים בבית הספר. ערכים הם הבחירות שאתה מוכן לעשות, הדברים שאתה מוכן לוותר עליהם והמחיר שאתה מוכן לשלם למען מה שאתה מאמין בו".

"אנחנו יוצאים לשליחות משפחתית, ציונית וערכית. אנחנו לא יודעים בדיוק איך הדרך הזאת תיראה. אנחנו רק יודעים שהגיע הזמן לצאת אליה. משהו חדש מתחיל".