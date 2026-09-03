צעד נוסף לקראת הקמת היישוב "מצוקי ארץ" בבנימין. נציגים ממשרד ראש הממשלה סיירו ביום חמישי בנקודה המיועדת להקמת היישוב, כחלק מההיערכות לעליית גרעין המשפחות הראשון לקרקע.

בסיור השתתפו ראש מועצת בנימין ויו"ר מועצת יש"ע ישראל גנץ, וכן יו"ר החטיבה להתיישבות ישי מרלינג שהוביל את הביקור.

במהלך הסיור נסקרו תוכניות ההקמה, האתגרים בשטח והמשמעות האסטרטגית של המיקום. נציגי משרד ראש הממשלה בוחנים את הצעדים הנדרשים לקידום העלייה לקרקע, בעוד המועצה והחטיבה להתיישבות הציגו את הסיוע הנדרש ממשרדי הממשלה ואת חשיבות שיתוף הפעולה עמם לפיתוח התשתיות.

היישוב מתוכנן לקום במרחב כביש אלון, הציר המזרחי המחבר בין שדרת ההר לבקעת הירדן, שבו הוקמו בשנים האחרונות חוות חקלאיות. "מצוקי ארץ" מיועד להיות היישוב הרשמי והמוסדר הראשון שמוקם לאורך הציר זה שנים רבות.

ישראל גנץ אמר כי "כביש אלון הוא אחד הצירים האסטרטגיים של מדינת ישראל. הוא נקרא על שמו של יגאל אלון, מאבות תפיסת ההתיישבות הביטחונית, ולא במקרה. המרחב הזה הוא החיבור שבין גבולה המזרחי של מדינת ישראל לבין שדרת ההר ולב הארץ".

לדבריו "מצוקי ארץ יהיה היישוב הראשון זה שנים רבות שמוקם כאן באופן רשמי ומוסדר מהרגע הראשון, והוא יהיה עוגן התיישבותי וביטחוני לאורך הציר הזה. כאן צעדו אבותינו בדרך לשילה ולירושלים, וכאן אנחנו צועדים היום. האיומים על מדינת ישראל השתנו לאורך הדורות, וכיום אנחנו מבינים היטב את המשמעות של הגנה על הגבול המזרחי מול האיומים מאיראן ומהחות'ים. מצוקי ארץ, כשמו כן הוא, יהיה מצוק של התיישבות, קהילה וביטחון במרחב הזה".