שר האוצר בצלאל סמוטריץ' נועד במעלה אדומים עם שורת תעשיינים, על רקע כוונתן של בריטניה ומדינות נוספות להשית סנקציות על סחורות ותוצרת מישראל.

במהלך המפגש חשף השר כי הממשלה שוקדת על גיבוש צעדי תגובה נחרצים בשדה הכלכלי והמדיני נגד מדינות שיינקטו בצעדים אלו, לצד מתן גב כלכלי מקיף למגזר העסקי המקומי.

בראשית דבריו התייחס סמוטריץ' למהלכים הבינלאומיים המתוכננים ואמר: "המחשבה הזאת שאפשר יהיה לכפות עלינו להתאבד ולהקים כאן מדינת טרור בלב ליבה של ארץ ישראל, דרך פליליזציה - כי לי יש צו מעצר בהאג וסנקציות, או דרך סנקציות כלכליות, היא בלתי מתקבלת על הדעת".

בהמשך סייג והבהיר השר כי "מותר שלמדינות תהיה את הדעה המדינית שלהם", אך הדגיש בנחישות: "אף אחד לא ינסה לכפות עלינו להתאבד באמצעות סנקציות ולחצים כלכליים. גמרנו להיות שחקנים פסיביים. אנחנו מכינים עכשיו חבילה של תגובות כואבות מאוד בשדות מדיניים ובשדות כלכליים למול מדינות שיחשבו שעושות סנקציות".

השר הצהיר על גיבוי מלא לבעלי המפעלים והעסקים: "מדינת ישראל תהיה עם רשת ביטחון למי שייפגע כתוצאה מחרמות כאלה".

בד בבד, המליץ לתעשיינים לפעול לאיתור יעדי ייצוא חדשים: "חלק גדול מהעמידות שלנו מול הלחצים האלה הוא העובדה שאנחנו מדינה יחסית קטנה עם שווקים עולמיים ענקיים, בלתי נגמרים. שוק אחד ייסגר - שווקים אחרים ייפתחו".

כדוגמה לפוטנציאל החלופי ציין את הכלכלה ההודית, אשר מציגה צמיחה רצופה של 6, 7 ואף 8 אחוזים בשנה, המייצרת כוח קנייה נרחב. "גם ארצות הברית, זה יותר רחוק מאירופה, וזה אפשרי. ייפתחו נתיבי תעופה ואני מקווה שאני אקדם את ה-IMEC. יהיו פה הסדרים אזוריים אחרים לחלוטין בעקבות הניצחונות במלחמה, ובעקבות היציבה הגיאופוליטית שהיא הרבה יותר חזקה ומשמעותית היום, התפיסה המעצמתית שלנו כמדינה כאן במרחב הזה של המזרח התיכון".

בדברי הסיכום שלו לתעשיינים חזר והבטיח: "נחזיר מלחמה מול מדינות שינסו לפגוע בכם, נהיה כאן כמדינה וניתן רשת ביטחון, ואיפה שצריך נעזור לפתוח שווקים. אם צריך לתת רשת ביטחון ולפצות, גם את זה נעשה. כי אתם עושים את הדבר הנכון ביותר, הציוני ביותר, החשוב ביותר. ברוך השם יש מדינה חזקה וכלכלה חזקה שתדע לעמוד מימינכם ומאחוריכם ולא לתת לכם בשום פנים ואופן להתמודד לבד עם ההשלכות".