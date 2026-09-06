ראש עיריית נתיבות לסמוטריץ': "לא היה שר אוצר טוב ממך - וכנראה גם לא יהיה"

ראש עיריית נתיבות יחיאל זוהר שיבח את שר האוצר בצלאל סמוטריץ' על פעילותו למען העיר והנגב וקרא לפעול כדי שימשיך בתפקידו גם לאחר הבחירות. זוהר הגדיר את סמוטריץ' כשר האוצר הטוב ביותר שהיה, לדבריו, במדינת ישראל.

"צריך להמשיך לאחד ולעשות הכל כדי להחזיר אותך למשרד האוצר בחזרה", אמר זוהר לסמוטריץ'. הוא הוסיף, "לא היה שר אוצר טוב ממך - וכנראה גם לא יהיה. תעשו הכל, גם אתם וגם הציבור הלאומי, כדי שננצח בבחירות ותוכל להמשיך להיות שר האוצר של כולנו".

ראש העיר התייחס גם לתקציבים שהופנו בתקופת כהונתו של סמוטריץ' לנתיבות ולנגב. "טביעות האצבע שלו, רואים אותן בכל מקום, כולל בנתיבות, ובהרבה מאוד כסף", אמר זוהר.

סמוטריץ' הודה לזוהר ושיבח מצדו את עבודתו כראש העיר. "בנתיבות זכיתם בראש עיר מצוין, כיף לעבוד איתו. שמח שהייתה לי זכות לסייע בנתיבות ובאזור הדרום", אמר.

"תנופת הפיתוח שאתה מוביל בנתיבות היא מדהימה, הלוואי וכולם ילמדו ממך", הוסיף שר האוצר. דבריו של זוהר מצטרפים לדברי תמיכה שנשמעו לאחרונה מראשי רשויות נוספים כלפי סמוטריץ' ומפלגת הציונות הדתית.

בין ראשי הרשויות שהביעו דברי חיזוק לסמוטריץ' נמנים ראש עיריית קריית מלאכי ללו זוהר, ראש עיריית שדרות אלון דוידי וראש עיריית לוד יאיר רביבו. לצדם הוזכרו גם ראש עיריית אשקלון תומר גלאם וראש מועצת בקעת הירדן דוד אלחייני.