מרכז מפלגת הציונות הדתית אישר הערב (ראשון) את הסכם הבלוק הטכני עם מפלגת זהות.

לצד אישור ההסכם, חברי המרכז הסמיכו את יו"ר המפלגה, שר האוצר בצלאל סמוטריץ', לפעול לקידום איחודים נוספים לקראת הבחירות.

ההחלטה התקבלה בכינוס של חברי מרכז המפלגה. בכינוס השתתפו סמוטריץ', מנכ"ל המפלגה יהודה ולד וחברי המרכז, בהם נציגים מוניציפליים מרחבי הארץ.

סמוטריץ' בירך על אישור ההסכם והציג אותו כשלב ראשון במהלך רחב יותר של חיבורים פוליטיים. "זהו זמן לאחדות ואחריות במחנה הלאומי. אני מברך על האישור הסופי של ההסכם עם מפלגת זהות, כצעד ראשון לאיחודים נוספים אותם יש לקדם, מתוך אחריות לגורל המחנה הלאומי ומדינת ישראל", אמר.

בדבריו פנה סמוטריץ' גם ליו"ר מפלגת עמך ישראל, עופר וינטר, וקרא לו להצטרף לחיבור. "אני קורא לעופר וינטר להתעשת, להתחבר, ולא לגרום לאובדן קולות ועליית השמאל לשלטון", אמר סמוטריץ'.

הקריאה מגיעה כשברקע סקר כאן חדשות שפורסם הערב ובחן גם את האפשרות של ריצה משותפת של סמוטריץ', משה פייגלין ועופר וינטר.

בסקר, שנערך על ידי סוקר כאן חדשות דודי חסיד ומכון קנטאר, החיבור הקיים בין הציונות הדתית לזהות מקבל שישה מנדטים. עמך ישראל בראשות וינטר מקבלת בנפרד ארבעה מנדטים ועוברת את אחוז החסימה זה השבוע השני ברציפות.

עם זאת, בתרחיש שבו וינטר מצטרף לסמוטריץ' ולפייגלין, הרשימה המאוחדת מקבלת 11 מנדטים. מדובר במנדט אחד יותר מסך המנדטים שמקבלות שתי הרשימות כשהן מתמודדות בנפרד על פי אותו סקר.

בסקר המלא מפלגת ישר! בראשות גדי איזנקוט מובילה עם 23 מנדטים, בעוד הליכוד מקבל 20 ומפלגת ביחד בראשות נפתלי בנט 13. האיחוד בין מפלגת המילואימניקים של יועז הנדל למפלגה הכלכלית של ירון זליכה עובר את אחוז החסימה עם ארבעה מנדטים.