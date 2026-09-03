בית המשפט העליון הורה היום (חמישי) לעותרים נגד מינוי ראש השב"כ דוד זיני למסור לו בתוך שבוע את רשימת שמותיהם המלאה.

ההחלטה ניתנה לאחר שזיני עמד על דרישתו לקבל את הרשימה ובעקבות המחלוקת המתמשכת בינו לבין העותרים בנושא.

בהחלטה שעליה חתומים נשיא העליון יצחק עמית, המשנה לנשיא נעם סולברג והשופט דוד מינץ נכתב, "משעומד המשיב 4 על זכותו לקבל את הרשימה, ומבלי לקבוע אם ההחלטות שניתנו עד כה חייבו את העותרים לגלות את שמותיהם למשיב 4, אנו מורים כי העותרים יעשו כן תוך שבוע ימים מהיום".

ההחלטה מגיעה לאחר שזיני הגיש בקשה לפי פקודת ביזיון בית המשפט נגד העותרים, ובהם ראשי השב"כ לשעבר נדב ארגמן, עמי אילון וכרמי גילון ולצדם 186 עובדים ומנהלים לשעבר בשירות. זיני טען כי העותרים אינם מקיימים את פסק הדין ומסרבים להעביר לידיו את שמותיהם.

בפסק הדין מדצמבר 2025 כבר קבע העליון כי העותרים לא הצביעו על מקור בדין שמאפשר להם להסתיר את זהותם מזיני. "עתירה לבית משפט זה אינה עצומה שניתן לחתום עליה בעילום שם, ולהעלות בה טענות חמורות כלפי אחרים, מבלי לשאת בהשלכות הדבר", נכתב אז.

בית המשפט קבע באותו פסק דין כי אין מקום להותיר את מגבלת הפרסום על הרשימה בכל הנוגע לזיני עצמו, אף שהשמות נותרים אסורים בפרסום לציבור.

סולברג הציע אז לזיני לשקול, לפנים משורת הדין, לוותר על קבלת הרשימה, אך זיני עמד על זכותו לקבלה.

בהמשך התברר כי ברשימה שהייתה במזכירות בית המשפט הופיעו שמותיהם של רבים מהעותרים בראשי תיבות בלבד. העותרים טענו מנגד כי פסק הדין הקודם לא כלל צו אופרטיבי שחייב אותם למסור לזיני את השמות, טענה שבית המשפט נמנע מלהכריע בה בהחלטתו היום.

במקום להכריע במחלוקת על משמעות ההחלטות הקודמות, השופטים נתנו כעת הוראה מפורשת. על פי החלטתם, העותרים נדרשים למסור לזיני את שמותיהם בתוך שבוע.