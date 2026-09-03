עולי הר הבית הגישו היום (חמישי) עתירה לבג"ץ בדרישה לפתוח את הר הבית ליהודים בשבתות.

לצד העתירה העקרונית מבקשים העותרים צו ביניים דחוף שיורה למדינה לפתוח את ההר כבר בשבתות שבהן יחולו השנה ראש השנה, סוכות ושמיני עצרת.

את העתירה הגישו אסף יחזקאל פריד, בשמו ובשם הוועד הציבורי לפתיחת הר הבית בשבתות, ויוסף מאיר רבין, באמצעות עו"ד ברוך בן יוסף. העתירה הוגשה נגד ראש הממשלה בנימין נתניהו, השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר ומפקד מחוז ירושלים במשטרה, ניצב אבשלום פלד.

העותרים מבקשים מבג"ץ לחייב את המשיבים להסביר מדוע הסירוב הגורף לפתוח את שערי הר הבית בשבתות לא ייחשב להחלטה בלתי סבירה ומפלה. לטענתם, סגירת ההר בשבת פוגעת דווקא ביום שבו יהודים רבים פנויים מעבודה ומלימודים ויכולים להגיע למקום.

בעתירה נטען כי לאחר מלחמת ששת הימים התאפשרה כניסת יהודים ומבקרים שאינם מוסלמים להר הבית במשך שישה ימים בשבוע, למעט יום שישי. לטענת העותרים, לאחר שההר נסגר במהלך האינתיפאדה השנייה ונפתח מחדש בשנת 2003, לא חודשה האפשרות לבקר בו בשבתות - ובכך, לשיטתם, הופר הסטטוס קוו שהיה נהוג קודם לכן.

העותרים מצביעים גם על כך שהר הבית פתוח בחגים יהודיים שאינם חלים בשבת וטוענים כי הדבר מחזק את טענתם נגד הסגירה בשבת. עוד הם מפנים לדו"ח ועדת המשנה של ועדת הפנים של הכנסת, שלדבריהם כלל המלצה לפתוח מחדש את הר הבית בשבתות כפי שהיה נהוג עד שנת 2000.

העתירה הוגשה לאחר שורה של פניות לגורמים המדיניים והמשטרתיים בחודשים האחרונים. לפי המתואר בה, מלשכת השר בן גביר הופנה אחד העותרים לראש הממשלה, ואילו מפקד מחוז ירושלים דחה פנייה אחרת וציין כי נוהל הביקורים בהר מתקיים בימים ראשון עד חמישי.

גם יו"ר ועדת החוקה, ח"כ שמחה רוטמן, הצטרף לפי העתירה לדרישה לפתוח את ההר בשבתות של חגי תשרי. בעתירה נטען כי רוטמן פנה לראש הממשלה ולשר בן גביר וביקש לאפשר את פתיחת ההר בראש השנה ואף להתיר תקיעה בשופר בתפילת מוסף.

העותרים דוחים גם טענה אפשרית שלפיה פתיחת ההר בשבת עלולה להביא להפרות סדר. לשיטתם, אכיפת החוק בהר בשנים האחרונות מוכיחה כי ניתן לשמור על הסדר, והם טוענים כי אין כיום הצדקה ביטחונית להמשך הסגירה בשבתות.

בשל סמיכות חגי תשרי מבקשים העותרים מבית המשפט לקיים דיון דחוף ולהוציא צו ביניים עוד בטרם תוכרע העתירה העקרונית. הצו המבוקש יחייב את המשיבים להיערך לפתיחת הר הבית ליהודים ולמבקרים שאינם מוסלמים בשבתות שבהן יחולו ראש השנה, סוכות ושמיני עצרת.