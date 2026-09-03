צפו: שירת "לכה דודי" בהר הבית

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יהודים שעלו היום (חמישי) להר הבית ערכו במקום קבלת שבת מוקדמת, על רקע העובדה שההר סגור בפני יהודים במהלך השבת.

המעמד התקיים ביום שבו הוגשה לבג"ץ עתירה בדרישה לשנות את המדיניות ולאפשר עליית יהודים להר גם בשבתות.

העתירה הוגשה בידי אסף יחזקאל פריד, בשמו ובשם הוועד הציבורי לפתיחת הר הבית בשבתות, ויוסף מאיר רבין, באמצעות עו"ד ברוך בן יוסף. המשיבים לעתירה הם ראש הממשלה בנימין נתניהו, השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר ומפקד מחוז ירושלים במשטרה, ניצב אבשלום פלד.

בעתירה מבקשים העותרים מבג"ץ להורות למשיבים לנמק מדוע הסירוב הגורף לפתוח את שערי הר הבית בשבתות לא יבוטל. לטענתם, מדובר בהחלטה בלתי סבירה ומפלה, דווקא ביום שבו יהודים רבים פנויים מעבודה ומלימודים ויכולים להגיע להר.

לצד הדרישה העקרונית לפתיחת הר הבית בכל שבת, מבקשים העותרים צו ביניים דחוף לקראת חגי תשרי. הם מבקשים לחייב את המדינה להיערך לפתיחת ההר בשבתות שבהן יחולו השנה ראש השנה, סוכות ושמיני עצרת.

לטענת העותרים, לאחר מלחמת ששת הימים התאפשרה כניסת יהודים ומבקרים שאינם מוסלמים להר הבית במשך שישה ימים בשבוע, למעט יום שישי. לדבריהם, לאחר שההר נסגר במהלך האינתיפאדה השנייה ונפתח מחדש בשנת 2003, לא חודשה האפשרות לבקר בו בשבת, ובכך הופר הסטטוס קוו שהיה נהוג קודם לכן.

בעתירה נטען עוד כי העובדה שהר הבית פתוח בחגים יהודיים שאינם חלים בשבת ממחישה, לשיטת העותרים, את חוסר הסבירות שבסגירתו בשבתות. הם מפנים גם לדו"ח ועדת משנה של ועדת הפנים של הכנסת, שלדבריהם המליץ לפתוח מחדש את הר הבית בשבתות כפי שהיה נהוג עד שנת 2000.

העותרים מתארים שורה של פניות שנעשו בחודשים האחרונים לדרג המדיני ולמשטרה בנושא. לפי העתירה, מלשכת בן גביר הופנה אחד העותרים לראש הממשלה, בעוד מפקד מחוז ירושלים דחה פנייה לפתיחת ההר בשבת וציין כי נוהל הביקורים מתקיים בימים ראשון עד חמישי.

גם יו"ר ועדת החוקה, ח"כ שמחה רוטמן, הצטרף לפי העתירה לדרישה לפתוח את הר הבית בשבתות שבהן יחולו חגי תשרי. בעתירה נכתב כי רוטמן ביקש מראש הממשלה ומבן גביר לאפשר את פתיחת ההר בראש השנה ואף להתיר תקיעה בשופר בתפילת מוסף.

בשל קרבת חגי תשרי מבקשים העותרים מבית המשפט לקיים דיון דחוף בבקשתם לצו ביניים, עוד לפני הכרעה בעתירה העקרונית. העתירה מבקשת כי הצו יחייב היערכות לכניסת יהודים ומבקרים שאינם מוסלמים להר הבית בשבתות החגים הקרובים.