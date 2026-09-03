המשטרה עצרה היום (חמישי) את פעיל הגבעות טל ינון דרדיק, פחות מחודש לאחר ששוחרר ממעצר שנמשך 38 ימים. דרדיק נעצר הפעם בחשד שהפר את תנאי הצו המנהלי המחודש שהוצא נגדו.

הצו הורה על הרחקתו משטחי יהודה ושומרון, ובמקביל חייב אותו להתייצב פעמיים ביום בתחנת המשטרה במודיעין עילית. כעת הוא מוחזק במעצר בעקבות הפרת ההגבלות המיוחסת לו.

המעצר הנוכחי מגיע לאחר שבחודש שעבר שוחרר דרדיק בתום 38 ימים במעצר, בפרשה שעוררה סערה. המעצר הקודם נבע מהפרת צו מנהלי אחר שהוצא נגדו.

הצו הראשון הוצא נגד דרדיק לפני כשלושה חודשים בידי אלוף פיקוד המרכז אבי בלוט, בהתאם להמלצת שב"כ. במסגרת הצו הוא נדרש לשהות במעצר בית בבית חמותו ביישוב עדי עד, אך דרדיק טען כי אינו יכול לעמוד בתנאי משום שחמותו אינה מסכימה שישהה בביתה.

לאחר שדרדיק לא קיים את הוראות הצו הוגש נגדו כתב אישום בגין עבירות של הפרת הוראה חוקית. במסגרת ההליך הפלילי הוא נעצר עד תום ההליכים, לאחר שלא הציע חלופת מעצר וסירב להתחייב לקיים את צו המפקד הצבאי.

ברקע לצו עמדה טענת מערכת הביטחון שלפיה דרדיק היה מעורב באירוע אלימות בחומסה שבבקעת הירדן בחודש מרץ. לפי המשטרה, באותו אירוע תקפו יהודים פלסטינים, בהם נשים וילדים, באמצעות אלות, כבלו כמה מהם, וארבעה מהנפגעים נזקקו לטיפול רפואי.

המשטרה טענה עוד כי במהלך אותו אירוע בוצע מעשה מגונה באחד הנפגעים. דרדיק שוחרר כאמור לפני מספר שבועות, והיום נעצר מחדש בחשד להפרת הצו המנהלי המחודש שהוצא נגדו.