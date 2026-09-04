טל ינון דרדיק מגיב לכתב האישום צילום: דוברות חוננו

שעות ספורות בלבד לאחר שנעצר אמש בצפון הארץ, הגישה הבוקר (שישי) מחלקת התביעות במשטרת מחוז ש"י כתב אישום ובקשה למעצר עד תום ההליכים נגד טל ינון דרדיק.

כתב האישום נוגע להפרת הוראה חוקית. על פי הנטען, דרדיק נמנע מלהגיע ולחתום בתחנת המשטרה במודיעין עילית, בניגוד להנחיות המפורשות המופיעות בצו המנהלי שהוציא נגדו אלוף פיקוד המרכז, אבי בלוט. יצוין כי כתב האישום אינו מייחס לו עבירה של כניסה לשטחי יהודה ושומרון.

בפתח הדיון תקף עו"ד נתי רום את מהירות הגשת האישום ואת עצם הצו המנהלי: "דרדיק נעצר שוב בצפון הארץ אתמול, וכעת, לאחר כמה שעות ספורות, הוא כבר מובא לכאן, לבית משפט השלום בירושלים, לצורך הגשת כתב אישום ובקשה למעצרו עד תום ההליכים.

שוב אנחנו נכנסים לסאגה שאלוף הפיקוד בלוט מכניס אותנו, כפיל בחנות חרסינה. שוב אדם שמוציאים כנגדו צו דרקוני ללא משפט, שמחייב אותו כביכול לחתום פעמיים ביום בעיר שאין לו שום קשר אליה, במודיעין עלית. הדבר הזה הוא בלתי נתפס, חייב להיפסק, ובעיקר אסור לסחוב אותו לכאן, לבתי המשפט הפליליים במדינת ישראל", הוסיף.

גם דרדיק עצמו כפר בהאשמות. בכניסה לאולם בית המשפט אמר: "נעצרתי אתמול, ביום חמישי, על הפרת הוראה חוקית שאותה לא יכולתי ליישם. האלוף בלוט, וראש השב"כ דוד זיני, ממשיכים להתעלל בציבור המתיישבים, לרדוף את ציבור המתיישבים. הוציאו נגדי - אני טל ינון דרדיק, חקלאי, אב לארבעה ילדים - צו מנהלי שמגביל אותי, מרחיק אותי מהבית והמשק שלי, ומורה עליי להתייצב פעמיים ביום בתחנת משטרה בעיר שבה מעולם לא דרכתי ואותה אני לא מכיר. הצו הזה הוא התעללות, הוא רדיפה. חייבים לעצור את רדיפת ההתיישבות, לעצור את הצווים המנהליים".