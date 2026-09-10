בית משפט השלום בירושלים קבע כי טל ינון דרדיק יישאר במעצר עד לתום ההליכים המשפטיים נגדו, בעקבות טענות להפרת תנאי הצו המנהלי שהטיל עליו אלוף פיקוד המרכז, אבי בלוט.

מעצרו של דרדיק בוצע לאחר שמחלקת התביעות במשטרת מחוז ש"י הגישו נגדו כתב אישום תוך שעות ספורות מרגע שנלקח לחקירה.

על פי האמור בכתב האישום, דרדיק הפר את ההוראות המפורשות שנקבעו בצו המנהלי בכך שנמנע מלהגיע פעמיים ביום לחתום בתחנת המשטרה במודיעין עילית. במהלך הדיון בבית המשפט, סירב דרדיק להתחייב כי יציית לתנאי הצו מכאן ואילך, ובעקבות כך התקבלה ההחלטה להותירו במעצר.

בתגובה להתפתחויות אמר דרדיק בשיחה עם בני משפחתו ועורכי דינו:"לא אשתף פעולה עם הצו הדרקוני והפוגעני הזה של אלוף הפיקוד אבי בלוט. זה מאבק לא רק על הצו שלי, אלא על רדיפת עשרות מתיישבים אשר אבי בלוט מוציא כנגדם צווים מנהליים. לכולם ברור למה הוא מוציא את הצווים - זה כנגד ההתיישבות והחוות שהוא רוצה לפנות, זה השיטה שלו לפנות. האזרחים היחידים בישראל שמוציאים כנגדם צווים מנהליים זה המתיישבים ביהודה ושומרון, אסור להסכים לזה. אני יוצא למאבק כנגד זה - לא מסכים לקיים את הצו, אשב בכלא ולא אחתום שאני מוכן לקיים את הצו ההזוי הזה. חייבים לעצור את הרדיפה של אבי בלוט כנגד ההתיישבות".

במהלך הדיון המשפטי התנגד בא כוחו, עו"ד נתי רום מארגון חוננו, לבקשת המשטרה להותיר את מרשו במעצר עד תום ההליכים. רום תקף את עמדת נציגי התביעה המשטרתית ותהה על חומרת הצעד שננקט: "ממתי מי שלא חותם בתחנת משטרה נעצר עד תום ההליכים?" הטיח רום בתביעות במהלך הדיון.