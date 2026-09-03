הרמטכ"ל, רב אלוף אייל זמיר, השתתף היום (חמישי) בכנס ההוקרה לכוחות צה"ל וכוחות הביטחון מטעם הסתדרות עובדי המדינה, בראשות יו"ר ההסתדרות אופיר אלקלעי ובהשתתפות ראש אגף כוח האדם, אלוף דדו בר כליפא, ונציגים נוספים.

במהלך הכנס קיבל זמיר את פרס ההוקרה לכוחות צה"ל מטעם הסתדרות עובדי המדינה ובהמשך ביקר בתערוכה שעסקה בהוקרה לרמטכ"לי צה"ל לאורך השנים.

בפתח דבריו התייחס זמיר לפרס שקיבל ואמר, "אבקש לומר בראשית הדברים - אני מקבל את המגן הזה בענווה רבה, אך למעשה המגן הזה אינו עבורי, ואני ממש לא העניין כאן היום".

הוא הוסיף, "אני עומד כאן אך ורק כמפקדם של מאות אלפי הלוחמים ומפקדים - בסדיר ובמילואים - שנושאים על גבם את ביטחון המדינה יום יום, שעה-שעה".

הרמטכ"ל הקדיש את ההוקרה למשרתים ולמשפחותיהם, "המגן הזה שייך לאנשי המילואים שעזבו בית, משפחה וקריירה, והתייצבו מתוך שליחות טהורה; הוא שייך למשפחות שמעניקות להם את הגב האיתן, ולחללים ולפצועים ששילמו את המחיר הכבד מכל. אני רק השליח של צבא שלם שפועל במסירות, בנחישות ובצניעות, ואת ההוקרה הזו אני מקבל בשמם ובזכותם".

בהמשך התייחס זמיר להסתדרות עובדי המדינה ולחזון שעמד לדבריו בבסיס הקמת ההסתדרות, "הקמת ההסתדרות ועיצוב פניה לא נבעו רק ממענה לצרכים השוטפים של חברה ומקומיה, אלא מחזון לאומי וחברתי רחב. האנשים שעמדו מאחורי הקמתה ראו עצמם כמי שנושאים על כתפיהם שליחות היסטורית".

מכאן עבר הרמטכ"ל למלחמה המתמשכת ואמר, "כבר למעלה מאלף ימים שמדינת ישראל מצויה במערכה ממושכת, חסרת תקדים ורב-זירתית על קיומנו ומולדתנו. לאורך המלחמה, פגענו קשות ביכולות של כל אויבינו - כל אחד לחוד וכולם יחד".

זמיר התייחס גם ל-7 באוקטובר ולשינוי שלדבריו חל בתפיסה הביטחונית, "במערכה גורלית זו שהחלה במחדל השבעה באוקטובר, הסרנו איומים קיומיים ממשיים שבנו נגדנו במשך שנים. הוכחנו כי הזרוע הארוכה של צה"ל היא עוצמתית, נחושה ומגיעה לכל מקום כדי לפגוע במבקשי רעתנו".

הרמטכ"ל הוסיף, "שינינו מהיסוד את התפיסה הביטחונית שלנו - אין התעלמות ואין הכלה - יש הסרת איומים מבעוד מועד. אנחנו בתהליך למידה מתמיד, מפיקים לקחים ומטמיעים אותם".

בהמשך דבריו הצביע זמיר על הצורך בהרחבת הצבא ומספר המשרתים, "עלינו להגדיל את צה"ל, להרחיב את מאגר המשרתים ולהתאימו בסד"כ ויכולות מתקדמות על מנת לעמוד במשימותיו המתרחבות". לצד זאת הדגיש, "חובתנו העליונה לטפל במשרתי צה"ל - חובה, קבע, מילואים ועובדי צה"ל - שהם בסיס עוצמתנו וסוד כוחנו".

זמיר שיבח את דור הלוחמים והזכיר את רב סרן שילה הר אבן, מפקד פלוגה בגולני שנפל בקרב במוצב נחל עוז, "זהו דור של לוחמים גיבורים, עזי נפש שהישגיו יכתבו בדברי הימים של ההיסטוריה היהודית; דור שמיוצגה בדמותו של רב-סרן שילה הר אבן - מפקד פלוגה בגולני זכרונו לברכה, שנפל בקרב במוצב נחל עוז. גם כשנפצע, המשיך להילחם לצד חייליו - עד שנהרג".

בהתייחסו לחיבור בין הצבא לעובדי המדינה אמר הרמטכ"ל, "צה"ל הוא צבא העם ועובדי ועובדות המדינה הם משרתי העם. זוהי בעיניי משמעותה העמוקה של השותפות בינינו".

את דבריו חתם זמיר בציטוט מתפילת ראש השנה, "שמחה לארצך וששון לעירך - כך נכתב בתפילת ראש השנה. מכובדיי, המילים העתיקות הללו מהוות עבורנו מצפן ערכי ומשימתי. השמחה בארצנו והששון בעירנו אינם מובנים מאליהם - הם נקנים יום-יום בגבורה, בנחישות ובמסירות אין קץ".