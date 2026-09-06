הרמטכ"ל זמיר בתרגיל דובר צה"ל

הרמטכ"ל, רב-אלוף אייל זמיר, ביקר היום (ראשון) במרכז לאימונים ביבשה במסגרת בוחן הפתע המטכ"לי "עלות השחר 2.0", שנועד לבחון את מוכנות צה"ל לתרחיש של מלחמה בהפתעה.

במסגרת הבוחן נבדקת התמודדות הכוחות עם אירוע רב-זירתי מתפרץ, מורכב ורחב היקף.

אל הרמטכ"ל התלוו ראש אגף המבצעים אלוף איציק כהן, מפקד פיקוד הדרום אלוף יניב עשור, מפקד המרכז לאימוני יבשה תת-אלוף יניב בארוט, מפקד אוגדה 98 תת-אלוף מני ליברטי ומפקד אוגדת עזה (143) תת-אלוף לירון בטיטו. בביקור השתתפו גם מפקדים נוספים.

זמיר בחן מקרוב את מוכנות הכוחות והיחידות ואת אופן הפעלת הכוננויות והעתודות בתרחיש המתורגל. במקביל נבחנו תהליכי קבלת ההחלטות והמענה המבצעי בכלל דרגי צה"ל.

הבוחן מתקיים כחלק מתהליך מתמשך לחיזוק הכשירות והמוכנות של הלוחמים והמפקדים. בצה"ל מסרו כי במהלכו נבחנת הטמעת התוכניות המבצעיות לצד הלקחים שנצברו מהלחימה בגזרות השונות ומאירועי 7 באוקטובר, כחלק מההיערכות לתקופת החגים.

"התרגיל היום מהווה צעד נוסף ביישום לקחי ה-7 באוקטובר ובבחינת מוכנות צה"ל לתרחיש של מלחמה בהפתעה", אמר זמיר. "אנחנו בוחנים את מוכנות הכוחות ודורשים לעמוד בסטנדרט הגבוה ביותר, בכל הרמות - מהחייל בעמדה ובמוצב, דרך החמ"לים והמפקדות ועד המטכ"ל; מהחייל בשטח ועד הרמטכ"ל".

הרמטכ"ל הבהיר כי תהליך הפקת הלקחים מלווה בשינויים שנועדו לשפר את המוכנות המבצעית. "אנחנו משנים, מתקנים ומחזקים את כל מה שנדרש כדי להיות ערוכים טוב יותר לכל תרחיש", אמר.

זמיר ציין כי לבוחן הפתע יש גם משמעות כלפי חוץ, "הבוחן היום הוא גם מסר לאויבינו: צה"ל כשיר, ערוך ודרוך להגן על מדינת ישראל, ומוכן גם ליזום ולתקוף כל מי שינסה לפגוע בנו".

"האמירה שלנו ברורה - מי שינסה לפגוע במדינת ישראל ובאזרחיה - יפגוש צה"ל נחוש, ערוך ודרוך, וישלם על כך מחיר מיידי וכבד מאוד", חתם הרמטכ"ל.