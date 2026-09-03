נתניהו: הפלת המשטר באיראן - בהישג יד (צילום: עומר מירון/ לע״מ)

ראש הממשלה בנימין נתניהו קיים היום (חמישי) הרמת כוסית לקראת ראש השנה תשפ"ז עם שר הביטחון ישראל כ"ץ, הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר וחברי פורום המטה הכללי של צה"ל, בקריה בתל אביב.

בדבריו הציב נתניהו את הפלת המשטר באיראן כמשימה המרכזית שלדבריו עדיין עומדת בפני ישראל.

בפתח דבריו התייחס נתניהו להישגים שהושגו בשנות המלחמה ובמבצעים האחרונים, "מה שהושג בשלוש שנות מלחמת התקומה ובזמן שעבר מאז 'שאגת הארי', ועוד קודם לכן 'עם כלביא' - אלה הישגים היסטוריים שמבטיחים את המשך קיומנו. אנחנו עמדנו בפני סכנת השמדה על ידי משטר ששואף להכחידנו, רוצה להתחמש בפצצות גרעין להשמידנו. אנחנו הרחקנו את האיום הזה וגם איומים אחרים".

בהמשך טען ראש הממשלה כי מצבו של המשטר נחלש באופן משמעותי, "המשטר הזה כרגע מקרטע. הוא חלש מאי פעם. הוא נלחם על חייו, ואני משוכנע במשימה העיקרית שעומדת לפנינו, ביכולתנו, ביכולת החיילים הגיבורים שלנו, הטייסים הגיבורים שלנו והטייסות והנווטות וכל שאר המערך שלנו, במערך העורף והעם החזק שלנו".

נתניהו המשיך והצהיר כי ישראל מסוגלת להביא להסרת האיום באופן סופי, "אני משוכנע ביכולתנו להסיר את האיום הזה אחת ולתמיד. כלומר, להפיל את המשטר הזה. זו המשימה המרכזית שעדיין לפנינו, אבל היא קרובה. היא לא בלתי אפשרית. היא בהישג יד".

לאחר מכן התייחס נתניהו להתנהלותה של איראן מול ישראל ואמר, "הם לא סתם לא תוקפים אותנו. הם תוקפים את כולם, רק לא אותנו. הם יודעים את עוצמתנו, את נחת זרועינו ואת נחישותנו".

את דבריו חתם ראש הממשלה באזהרה ישירה לאויבי ישראל, "אני אומר לאויבים שלנו - אל תתעסקו איתנו. אם למדתם משהו, אל תתעסקו איתנו. יש לנו את הכוח, את הנחישות והאחדות הפנימית לגבור עליכם, וזה מה שאני מאחל לעם ישראל בשנה הקרובה, בזמן הקרוב. שנה טובה לכם".