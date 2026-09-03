ראש המועצה האזורית שדות נגב, תמיר עידאן, מסיים את תפקידו לאחר 14 שנות כהונה ופונה לתושבי המועצה במכתב פרידה. עידאן צפוי לעבור לתפקיד יו"ר דירקטוריון חברת "עמידר החדשה".

בפתח דבריו הודה עידאן לתושבים על השנים שבהן עמד בראש המועצה, "במשך 14 שנים הייתה לי הזכות הגדולה לשרת אתכם, לפעול למענכם ולהוביל יחד איתכם מועצה שהיא בית, קהילה ומשפחה".

לדבריו, תקופת מלחמת "חרבות ברזל" המחישה במיוחד את החוסן והערבות ההדדית של תושבי האזור.

עידאן ציין את פעילותם של עובדי המועצה והמתנ"ס בתחומי החינוך, הקהילה, הרווחה, הביטחון, התשתיות, התרבות והשירותים המוניציפליים. הוא ייחס להם חלק מרכזי בעשייה לאורך שנות כהונתו והודה להם על "המקצועיות, האחריות והמסירות".

במבט לשנים הקרובות מנה עידאן שורה של מהלכי פיתוח ובהם הקמת היישוב החדש אופיר, הצפי להכפלת מספר התושבים, הרחבות ביישובים, מרכז הייטק ומרכז חדשנות, חידוש מבני ציבור ושדרוג תשתיות. "אני מאמין בכל ליבי כי היסודות שהנחנו כאן יאפשרו לשדות נגב להמשיך לצמוח, להתפתח ולהיות מקום שטוב וכיף לחיות בו", כתב.

עידאן הודה כי סיום התפקיד אינו פשוט עבורו, "שדות נגב, תושביה ועובדיה היו עבורי הרבה מעבר למקום עבודה - הם היו בית, דרך ושליחות עמוקה שליוותה אותי בכל יום". לצד זאת סיפר על התפקיד הבא שאליו הוא יוצא.

"נקרתה בדרכי הזדמנות חדשה ומשמעותית: לכהן בתפקיד יו"ר הדירקטוריון של חברת 'עמידר החדשה'", כתב. עידאן הוסיף כי הוא רואה בתפקיד החדש שליחות להמשיך לתרום למדינה ולפעול בתחום השיכון הציבורי, שאותו הגדיר כתחום הקרוב לליבו.

לקראת הבחירות הבאות למועצה ביקש עידאן מהתושבים לשמור על האחדות גם בתקופת המחלוקת הפוליטית. "החיים הדמוקרטיים מזמנים מחלוקות, אך עלינו לזכור תמיד כי הבית המשותף שלנו גדול מכל ויכוח", כתב, וקרא לשמור על שיח מכבד וסבלני ועל האחריות ההדדית.

עידאן הבהיר כי אף שהוא עוזב את תפקיד ראש המועצה, בכוונתו להישאר חלק מהקהילה, "אני עוזב את התפקיד הרשמי, אך לעולם לא אעזוב אתכם. אשאר תושב, חבר, ואעמוד לרשותכם בכל דבר ועניין".

את מכתבו חתם בהודיה לתושבים ובברכה לקראת ראש השנה, "תודה לכם על 14 שנים של אמון, שותפות, תמיכה ואהבה. הייתה לי הזכות הגדולה ביותר לשרת אתכם".