טרגדיה בלב ניו יורק: ארין פיאצ'נטי, בת 32, סגנית נשיא בבנק אוף אמריקה ואם לתינוקת בת חמישה חודשים, נרצחה השבוע בדקירה בטיימס סקוור במנהטן, במה שהמשטרה הגדירה כתקיפה אקראית וללא התגרות מוקדמת.

לפי בני משפחתה, פיאצ'נטי סיימה באותו יום את יום העבודה הראשון שלה לאחר ששבה מחופשת לידה. היא צעדה באזור ההומה במרכז מנהטן כאשר הותקפה ונדקרה בבטנה. היא פונתה לבית החולים, שם נקבע מותה.

החשודה בתקיפה, פמלה סיסנרוס בת ה-49 מקווינס, תקפה זמן קצר קודם לכן גם גבר בן 68, שיצא מתחנת הרכבת התחתית יחד עם אשתו. הוא נדקר בצדו, פונה לבית החולים ומצבו הוגדר יציב.

על פי המשטרה, שתי התקיפות התרחשו בהפרש של כ-20 שניות ולא היה קשר בין הקורבנות לבין התוקפת. במשטרה אמרו כי האירוע נראה אקראי וללא התגרות, וכי לא נמצא קשר לטרור.

לאחר הדקירות המשיכה סיסנרוס להתקדם בשדרה השביעית כשהיא חמושה בשני סכינים. שוטרים שהגיעו למקום הורו לה להניח את כלי הנשק, אך היא סירבה.

לפי משטרת ניו יורק, השוטרים ניסו במשך מספר דקות להביא אותה להשליך את הסכינים ואף הפעילו נגדה אקדחי טייזר, ללא הצלחה. לאחר שהתקדמה לעבר השוטרים כשהיא עדיין חמושה, שניים מהם פתחו לעברה באש. היא פונתה לבית החולים ושם נקבע מותה.

במשטרה ציינו כי לסיסנרוס היה רקע מתועד של בעיות בתחום בריאות הנפש, אך לא היה לה עבר פלילי.

פיאצ'נטי התגוררה בצ'סטר שבניו ג'רזי ועבדה בבנק אוף אמריקה בתפקיד סגנית נשיא. היא הייתה בוגרת אוניברסיטת פנסילבניה ובעלת תואר במשפטים מאוניברסיטת פורדהאם.

בבנק אוף אמריקה הביעו זעזוע עמוק ממותה ומסרו כי היא הייתה עובדת מוערכת שתחסר מאוד לעמיתיה.

פיאצ'נטי הותירה אחריה את בעלה, פרנק, ואת בתם מדיסון, בת חמישה חודשים בלבד. בני הזוג ציינו בקיץ האחרון שנתיים לנישואיהם וזמן קצר לפני הרצח שבו מטיול משפחתי.

קרוביה פתחו בגיוס תרומות למען בתה התינוקת. בדברים שפרסמה המשפחה הודגש כי הם מבקשים שפיאצ'נטי תיזכר בזכות חייה ואישיותה ולא בשל נסיבות מותה. בני המשפחה תיארו אותה כאישה מבריקה ומסורה למשפחתה ולחבריה, שהביאה עמה חום ואנרגיה לסובבים אותה.

החקירה סביב האירוע נמשכת.