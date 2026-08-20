תקרית חמורה התרחשה הלילה בשכונת בורו פארק המאוכלסת בקהילה חרדית ענפה ברובע ברוקלין שבניו יורק, כאשר שישה צעירים מקומיים תקפו צעיר חרדי מקומי, השליכו לעברו ביצים ונמלטו מהמקום.

עם קבלת הדיווח על האירוע החריג, הוזעקו למקום צוותי משטרה מתחנת משטרת ניו יורק (NYPD) המקומית, יחד עם מתנדבים מארגון השמירה השכונתי שהגיעו לסייע בניהול הזירה.

בתיעודים שהגיעו מהמקום נראים עשרות תושבים ומתנדבים מתקהלים סביב כוחות השיטור, בזמן שהשוטרים החלו בתחקור מהיר ובסריקות נרחבות ברחובות הסמוכים.

הפעילות המהירה של כוחות הביטחון והמתנדבים נשאה פרי בתוך זמן קצר, והובילה לאיתורם של החשודים בקרבת זירת האירוע.

בתיעודים נוספים נראים השוטרים כשהם מובילים את הצעירים החשודים כבולים באזיקים זה אחר זה אל עבר ניידות המעצרים של משטרת ניו יורק שחנתה במרכז הרחוב.

החשודים הועברו להמשך חקירה בתחנת המשטרה המקומית לצורך מיצוי הדין עמם.