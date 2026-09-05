סליחות ראשונות עם יצחק מאיר | אלול תשפ"ו | שידור חי מבנייני-האומה ירושלים

אירוע הסליחות עם יצחק מאיר מתקיים הערב (מוצאי שבת) בבנייני האומה, במעמד ראש העיר משה ליאון. האירוע המסורתי, המתקיים כבר למעלה מעשור, נערך גם השנה באווירה של התעוררות, תפילה ואחדות.

במהלך הערב משולבים ניגונים ושירים מנוסח הסליחות המוכר, ובמרכזם קטעי התפילה המלווים את האירוע לאורך השנים. הקהל נכנס לאווירת שלהי חודש אלול וההכנה לקראת הימים הנוראים.

יצחק מאיר וההרכב המוזיקלי שסביבו מובילים את הערב בשירה ובתפילה, והקהל מצטרף אליהם לאורך האירוע. מאיר מנהל את התפילה ממרכז האולם, כשהמתפללים נאספים סביבו ומשתתפים בשירה.

המפגש בבנייני האומה פותח את תקופת הסליחות כמנהגי אשכנז, באווירה של תפילה, קדושה והתרוממות רוח. האירוע מתקיים בחסות עיריית ירושלים - המחלקה למורשת ישראל.