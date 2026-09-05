כתב אישום הוגש נגד מוחמד סלהב, תושב מזרח ירושלים המחזיק בתעודת זהות כחולה, בגין מכירת אמצעי לחימה ובהם רובה M16 לרשיד רישק, פעיל חמאס בעל עבר ביטחוני.

על פי הדיווח הערב (מוצאי שבת) ב-i24NEWS, סלהב ידע על עברו של רישק ועל קרבתו לחמאס.

רישק הורשע כבר בגיל 15 במעורבות בפיגוע דקירה, ובהמשך בתכנון פגיעה בשוטרים בהר הבית. בהמשך עמד בראש חוליה שתכננה להתנקש בשר לביטחון לאומי איתמר בן גביר, לבצע פיגוע התאבדות במצעד הדגלים ולחטוף חיילים.

בעקבות מעשיו נידון רישק לכמעט 14 שנות מאסר. בינואר בשנה שעברה הוא שוחרר מהכלא במסגרת עסקת החטופים.

לפי כתב האישום, למרות היכרותו עם עברו של רישק ועם קשריו לחמאס, סלהב מכר לו אמצעי לחימה והרוויח מהעסקה 3,000 שקלים בלבד. רישק ביקש ממנו גם ללמד אותו כיצד לייצר חומרי נפץ, וסלהב הסכים לכך.

לאחר השלמת המכירה ביקש רישק לרכוש מסלהב גם אקדח ורובה נוסף. שתי העסקאות הנוספות לא יצאו לפועל, לפי הדיווח, משום שלרישק לא היה מספיק כסף להשלים אותן.

בן גביר הגיב לפרסום וקשר בין הפרשה לאיומים נגדו, "כבר נרצח בישראל שר, רחבעם זאבי גנדי הי"ד, שהעלה את רעיון ההגירה מרצון. עשר פעמים ניסו לפגוע בי, לחסל אותי ולאיים על בני, משפחתי וילדיי. הם מנסים לפגוע בי כי הם מפחדים מהמדיניות שאני מוביל".

"לא אירתע ולא אעצור", הוסיף השר. "אמשיך לקדם את תוכנית 'התנתקות 710' שתהגר מרצון את כל תושבי עזה, לחזק את המשילות בהר הבית, להחמיר את תנאי המחבלים בבתי הכלא וליישם את חוק עונש מוות למחבלים".

בן גביר הודה לבורא עולם ולגופי הביטחון שפועלים לסיכול האיומים עליו ועל משפחתו, ובהם שב"כ, יחידת מגן, שב"ס ומשטרת ישראל. את דבריו חתם במילים, "מי שמאמין לא מפחד!".