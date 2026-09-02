בן גביר ווסרלאוף אצל הרב ליאור צילום: באדיבות המצלם

כשבוע לפני סגירת הרשימות לכנסת, הגיעו אחר הצהריים (רביעי) השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר והשר יצחק וסרלאוף לביתו של הרב דב ליאור.

השניים ביקשו להציג בפני הרב, הנחשב לרבה של עוצמה יהודית ומזקני רבני הציונות הדתית, את המהלכים הפוליטיים שהם מקדמים לקראת הבחירות.

המפגש התקיים למרות גילו המופלג וחולשתו של הרב ליאור, ובמהלכו פרסו בפניו בן גביר ווסרלאוף את ההתפתחויות האחרונות ואת הצעדים שהם מבקשים לקדם במסגרת היערכות המפלגה. בתום הדברים העניק להם הרב ליאור את ברכתו והביע תמיכה במהלכים שהוצגו בפניו.

הרב ליאור לא הסתפק בברכה אישית לשניים, אלא ניצל את המפגש כדי לפנות ישירות לציבור לקראת הבחירות. בדבריו הציג את עוצמה יהודית כתנועה שלדעתו מבטאת את המחויבות לארץ ישראל ולעם ישראל וקרא לחיזוקה בקלפי.

"אני מוצא לנכון לפנות לאחינו בני ישראל, אוהבי עמנו וארצנו הקדושה, שהתנועה שחרתה על דגלה ארץ ישראל למען עם ישראל, ואך ורק למען עם ישראל - זו תנועת עוצמה יהודית", אמר הרב ליאור.

בהמשך בירך הרב את נציגי המפלגה בהישג משמעותי בבחירות. "השם יברך את הנציגים של עוצמה יהודית בהרבה מנדטים, שיוכלו להביא הצלה לעם ישראל מכל החלושים שיש בתוך עמנו ויש עדיין חלושים בדורינו", אמר.

הרב ליאור הוסיף כי חיזוק המפלגה נועד, לתפיסתו, להוביל בסופו של דבר ל"שלום ואמת". דבריו נאמרו לאחר ששמע מבן גביר ומוסרלאוף על המהלכים הפוליטיים שהם מקדמים לקראת סגירת הרשימות בשבוע הבא.