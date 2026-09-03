בן גביר נזכר: נתניהו הציע לי את משרד החוץ ערוץ 7

השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, שחזר את המשא ומתן הקואליציוני הקודם בו, לדברי, הציע לו ראש הממשלה נתניהו את תיק החוץ.

"פתאום כולם רוצים להיות השר לביטחון לאומי, יאיר גולן, סגלוביץ', סמוטריץ', רגב, איזנקוט ובנט. אני זוכר שבאתי לביבי ואמרתי לו אני רוצה להיות השר לביטחון לאומי, ביבי אומר לי: אתה בטוח? זה התאבדות פוליטית", סיפר בן גביר בטקס הרמת כוסית של המשרד לביטחון לאומי.

הוא הוסיף "נתניהו אמר לי 'בוא תהיה שר החוץ'. חשבתי שהוא צוחק עליי. עצמתי את העיניים ולא הסתדר לי לשבת בבית על הגג בחברון - ולעשות נשף דיפלומטים".

בן גביר: המשרד לביטחון לאומי יישאר בידינו צילום: דוברות

השר רמז כי הוא מכוון לתפקיד משמעותי יותר בממשלה הבאה. "יש כאלה שלא רצו לראות אותי כאן ואני מסכם היום ארבע שנים בתפקיד. בבחירות הקרובות נגיע לתוצאה טובה וגבוהה ואני ארצה להיות שר בכיר יותר. אבל, המשרד לביטחון לאומי, יישאר בעוצמה יהודית".