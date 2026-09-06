מפלגת ישראל ביתנו הציגה הערב (ראשון) את רשימת מועמדיה לכנסת ה-26, באירוע שנערך בביתן 10 באקספו תל אביב בהשתתפות יותר מאלף בני אדם.

באירוע השתתפו יו"ר המפלגה ח"כ אביגדור ליברמן, חברי הכנסת, מועמדי הרשימה, ראשי ערים, נציגי השלטון המקומי ופעילי המפלגה מרחבי הארץ.

במקום הראשון ברשימה ניצב יו"ר המפלגה ח"כ אביגדור ליברמן. במקום השני הוצב רפי בן שטרית, לשעבר ראש עיריית בית שאן ואיש הליכוד, אביו של אלרואי ז"ל, ששירת כלוחם ביחידת האיסוף הקרבי 414 ונפל בקרב על מוצב נחל עוז בטבח 7 באוקטובר. בן שטרית הוא גם ממקימי "מועצת אוקטובר".

במקום השלישי נמצאת אל"ם במיל' טליה לנקרי, ששימשה כסגנית ראש המל"ל למדיניות לוט"ר, ביטחון פנים ועורף וכראש חטיבת העורף במל"ל, וכיום משמשת יועצת ומרצה בתחום הביטחון הלאומי. אחריה, במקומות הרביעי והחמישי, חברי הכנסת עודד פורר ויוליה מלינובסקי.

במקום השישי הוצב שרון שרעבי, אחיו של יוסי שרעבי הי"ד, שנרצח בשבי חמאס, ואחיו של שורד השבי אלי שרעבי, שאשתו ליאן ובנותיו נויה ויהל נרצחו בטבח 7 באוקטובר. מאז 7 באוקטובר פעל שרעבי למען השבת החטופים.

במקומות השביעי והשמיני נמצאים חברי הכנסת חמד עמאר ויבגני סובה, ובמקום התשיעי אלוירה קוליחמן, סגנית ראש עיריית לוד. את העשירייה הראשונה סוגר חבר הכנסת לשעבר דן אילוז.

במקום ה-11 נמצאת לילי בן עמי, מנהלת ויזמית בתחומי הביטחון האישי, החדשנות והחינוך, שאחותה מיכל סלה נרצחה בשנת 2019. מאז הקדישה בן עמי את פעילותה לפיתוח פתרונות למניעת אלימות כלפי נשים ולחיזוק הביטחון בבית.

במקום ה-12 נמצאת ד"ר יעל בנבנישתי, גרונטולוגית ומומחית למדיניות ציבורית, בריאות ורווחה, העומדת בראש מטה האזרחים הוותיקים של ישראל ביתנו. במקום ה-13 הוצב ראש מועצת מטולה דוד אזולאי, סא"ל במילואים בחיל ההנדסה הקרבית, שניהל מאז פרוץ המלחמה את החזית האזרחית ביישוב, התגורר במקלטים ובחמ"ל העירוני ופעל לשמירת התשתיות החיוניות.

רשימת ישראל ביתנו צילום: דוברות

במקום ה-14 נמצאת חברת הכנסת לשעבר ועורכת הדין לימור מגן תלם. במקום ה-15 סרן במיל' ישראל בן שטרית, סמ"פ במילואים בחטיבת אלכסנדרוני שנפצע באורח קשה בלחימה בח'אן יונס לאחר היתקלות עם מחבלים, ובמקום ה-16 חברת הכנסת לשעבר שרון רופא אופיר.

במקום ה-17 נמצאת מור דקל, שכיהנה במשך שש שנים כיו"ר הסניף הישראלי של הארגון העולמי לגיל הרך והובילה מהלכי מדיניות ויוזמות ציבוריות בתחומי החינוך, הגיל הרך והמשפחה. במקום ה-18 עורכת הדין מיכאלה לוין שמיר, ממייסדות לובי המיליון וראש פורום דור 1.5 של ישראל ביתנו, שפעלה לקידום זכויות עולים ושוויון הזדמנויות וחברה בוועדות העלייה והקליטה והחינוך במועצת העיר תל אביב-יפו.

במקום ה-19 נמצא אל"ם במיל' אוליביה רפוביץ', שכיהן כראש הענף לתקשורת בין-לאומית בדובר צה"ל וכדובר פיקוד הצפון, ובהמשך כראש משלחת עלייה של הסוכנות היהודית בצרפת וכשליח הקרן הקיימת לבלגיה. במקום ה-20 רס"ן במיל' יעקב (ינקי) מוזס, יוצא בשאלה ומתנדב בעמותת הלל, שבצה"ל הוביל פרויקטים בתחומי הנפגעים, החירום, השירות והדיגיטל.

במקום ה-21 הוצב עמי קור, יזם ומומחה סייבר ישראלי וממייסדי חברת Sygnia, המתמחה בהתמודדות עם מתקפות סייבר ובבניית חוסן לארגונים. במקום ה-22 נמצאת מאיה פלומבוים, לשעבר היועצת הכלכלית לשגריר ישראל ב-OECD וכיום חברת מועצת העיר רמת גן ומחזיקת תיק העלייה והקליטה.

במקום ה-23 נמצא עו"ד אדי מורדכייב, המשנה לראש עיריית רמלה, ובמקום ה-24 מיכל אורון עזאני, חברת מועצה בבנימינה. את 25 המקומות שהוצגו ברשימה סוגרת עו"ד סתו בויאנג'ו מצא, יו"ר קהילת הנשים של מפלגת ישראל ביתנו.