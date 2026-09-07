בשורה לנהגים: מחיר הדלק צנח

הצו להפחתת מס הבלו שעליו חתם שר האוצר בצלאל סמוטריץ' נכנס הלילה (ראשון) בחצות לתוקף.

בעקבות הצו ירד מחירו של ליטר בנזין בחצי שקל, מ-8.25 שקלים ל-7.75 שקלים.

סמוטריץ' הציג את המהלך כחלק מהמאבק ביוקר המחיה ובאינפלציה. לדבריו, הורדת מחיר הדלק נועדה להקל על משקי הבית ועל העסקים בישראל.

שר האוצר קשר בין המהלך לבין המשך הירידה באינפלציה והאפשרות להפחתות ריבית נוספות. לדבריו, הפחתת האינפלציה מאפשרת לנגיד להמשיך להוריד את הריבית ובכך להוזיל את האשראי למשקי הבית ולעסקים.

"ככה מוזילים את יוקר המחיה לאזרחי ישראל, ככה נלחמים באינפלציה, דואגים שהיא תמשיך לרדת, ומאפשרים לנגיד להמשיך להוריד את הריבית, להקל על משקי הבית בישראל ועל העסקים לקבל אשראי בריבית נמוכה", אמר סמוטריץ'.

הוא הוסיף, "ממשיכים לעבוד למען עם ישראל. עם ישראל חזק - כלכלת ישראל חזקה".