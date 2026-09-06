מחרוזת סליחות - אבי סינואני ודניאל סעדון עם תזמורת אנסמבלוד

הזמרים אבי סינואני ודניאל סעדון חברו לתזמורת אנסמבלוד למחרוזת סליחות חדשה, המבקשת להפגיש ביצירה אחת כמה מסורות מוזיקליות יהודיות.

הקליפ המלווה את המחרוזת צולם באתר המורשת בית הקשתות בלוד, בהשתתפות ראש העיר יאיר רביבו ותושבי העיר.

המחרוזת משלבת בין פיוטים ירושלמיים, ניגונים חסידיים אשכנזיים ומנגינות מהמסורת המרוקאית. על העיבוד והניצוח המנהל המוסיקלי אביהו יצחק קפש.

עבור סעדון, העיסוק בסליחות אינו חדש והוא כבר הוציא בעבר פרויקטים במסגרת "ליקוטי סליחות". הפעם הוא מצרף אליו את סינואני ואת אנסמבלוד, בחיבור שמבקש להעניק לפיוטים ולניגונים ממסורות שונות מעטפת מוזיקלית משותפת.