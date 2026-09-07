🚨 BOEING 767 OVERRUNS RUNWAY AT MIAMI INTERNATIONAL AIRPORTA Boeing 767 300 N1997A

לפחות חמישה בני אדם נהרגו אתמול (ראשון) כאשר מטוס מטען של חברת אמזון חרג ממסלול הנחיתה בעת נחיתתו בנמל התעופה הבינלאומי של מיאמי ופגע במספר כלי רכב בכביש ההיקפי של נמל התעופה. כך מסרו גורמים רשמיים.

, דובר שירותי הכבאות וההצלה של מחוז מיאמי-דייד ציין כי למעלה מ-60 צוותי כיבוי הוקפצו לזירה כדי להילחם בשריפה שפרצה בעקבות האירוע.

המטוס היה מסוג בואינג 767 והופעל על ידי חברת 21 Air עבור אמזון אייר. הוא הגיע בטיסה מסן חואן, פורטו ריקו. על פי נתוני רשות התעופה הפדרלית (FAA), המטוס נחת על מסלול שאורכו יותר מ-2,700 מטרים.

הסיבה לחריגת המטוס מהמסלול אינה ברורה בשלב זה. רשת CNN דיווחה כי בדיקת הקלטות הקשר של פיקוח התעופה העלתה כי הטייסים לא הכריזו על מצב חירום לפני הנחיתה.

צוותי הבדיקה דיווחו בהמשך כי על המסלול לא נמצאו חלקי מטוס או שרידים אחרים. עם זאת, המטוס גרם נזק לעזרי ניווט לאחר שיצא מהשטח הסלול.

המועצה הלאומית לבטיחות בתחבורה (NTSB) מסרה כי היא אוספת מידע על התאונה, ואילו רשות התעופה הפדרלית תנהל את החקירה.