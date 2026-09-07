חדשות 13 הודיעה בצהריים (שני) כי בכוונתה לבטל את הסכם הפשרה עם נטעלי שם טוב, לאחר הפרסום שלפיו החברה תפצה אותה בעקבות התביעה שהגישה נגדה.

בחברת החדשות טוענים כי הפרסום אינו משקף את ההליך בבית הדין וכי פרסום פרטי ההסכם מהווה הפרה שלו.

מוקדם יותר פורסם כי שם טוב, חברת מפלגת "עמך ישראל", הגיעה להסכם פשרה עם חדשות 13 בעקבות תביעה שבה העלתה טענות להפרת חוזה, התעמרות על רקע תפיסת עולם, כפיית אג'נדות ופיטורים שלא כדין. לפי הפרסום, במסגרת הפשרה הוסכם על תשלום כספי לשם טוב, כאשר גובהו נותר חסוי.

ממפלגת "עמך ישראל" נמסר בעקבות הפשרה, "מפלגת 'עמך ישראל' תעמוד איתן מול תופעות הרסניות המסכנות את החברה הישראלית. לא נאפשר עוד השתקת קולות, סתימת פיות והדרה על רקע פוליטי". עוד נמסר, "נגמרו הימים שהימין מוריד את הראש. מה שהיה הוא לא מה שיהיה".

לאחר הפרסום פרסמה חדשות 13 תגובה חריפה ובה הציגה גרסה שונה להשתלשלות הדברים. "בניגוד לפרסום השקרי, בית הדין הבהיר לנטעלי שם טוב שאין בסיס לטענותיה והמליץ לה להתפשר רק על חלק מתמורת הסכם ההעסקה", נמסר מטעם החברה.

בחדשות 13 טענו עוד כי שם טוב היא שביקשה לשמור על ההסכם בסוד. לטענת החברה, "לאחר שניסתה לעשות הון פוליטי מפיטוריה לא נותר מתביעתה דבר".

עוד טענה חדשות 13 כי בית הדין דחה את תביעתה של שם טוב לסכום של שלושה וחצי מיליון שקלים. לדברי החברה, נדחו בפרט טענותיה להתעמרות ולקיפוח על רקע אג'נדה פוליטית וכן טענות לפיטורים שלא כדין, פגיעה במוניטין, עוגמת נפש ומלוא תמורת החוזה.

בחברת החדשות הוסיפו כי הסכום שנקבע במסגרת הפשרה נמוך מתמורת ההסכם ונמוך מחמישית מסכום התביעה. "ההודעה השקרית של נטעלי היא הפרה של הסכם הפשרה", טענו בחדשות 13, והודיעו כי בעקבות מה שהם מגדירים כהפרת ההסכם, החברה תודיע לשם טוב על ביטולו.

המאבק בין שם טוב לחדשות 13 הגיע לבית הדין לענייני עבודה לפני כשנה, אז ביקשה המגישה לחייב את חברת החדשות לבדוק את טענותיה להתעמרות ולאי עמידה בהסכם עמה.

היחסים בין הצדדים הגיעו לנקודת שבר ביוני, עם פרוץ מלחמת "עם כלביא", אז הודיעה חדשות 13 לשם טוב כי לא תמשיך להגיש את מהדורת "זמן שישי", והיא הוחלפה באודי סגל ובדוריה למפל.

בפנייתה לבית הדין טענה שם טוב כי ב-18 באוגוסט זומנה לשימוע נוכח הכוונה לסיים את העסקתה, לצד הפסקת תשלומים, שלילת הודעה מוקדמת ופיצויי פיטורים. לדבריה, ב-3 בספטמבר מסרה את טענותיה לקראת השימוע וביקשה מהחברה לבדוק את תלונותיה על התעמרות ולפסול את המנכ"לית הזמנית טלי בן עובדיה מלדון בעניינה.

לדברי שם טוב, 11 ימים לאחר מכן קיבלה הודעה על פיטורים לאלתר, "ללא תשלום הזכויות המגיעות לה על פי דין". בהמשך תיארה את הורדתה מהמסך כשיאו של תהליך שלטענתה כלל "כפיית אג'נדות, אי עמידה בהתחייבויות החברה, מניעת כלים להצלחת התוכנית ודחיקתי החוצה בכל דרך אפשרית".

בפוסט שפרסמה אז התייחסה שם טוב גם למינויה של טלי בן עובדיה למנכ"לית הזמנית. לדבריה, "כל מה שהיה קשה רק התגבר כשמונתה (בהליך לא חוקי) טלי בן עובדיה, המנכ"לית הזמנית, שנהגה בשיטות שכבר לא מקובלות היום בשום חברה".

שם טוב טענה עוד כי שמעה מעיתונאים נוספים שסבלו לאורך השנים מהתנהלות דומה. היא כתבה אז, "אני מאמינה ומקווה שבקרוב מאוד גם הם יחליטו לשתף בסיפורם ולשבור את קשר השתיקה, כמי שמכירים בכח העצום של הפרסום ושל התמיכה הפומבית, שלה אני זקוקה עכשיו".

בסיום דבריה הציגה שם טוב את המאבק כעקרוני ורחב יותר מבחינתה. "לצערי, כמו בתחומים אחרים, נשארו כמה דינוזאורים שלא שמו לב ששינו את הכללים. יחד ננצח ונפיץ את הבשורה".