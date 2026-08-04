מגישת החדשות נטעלי שם-טוב מחוזרת בימים האחרונים על ידי לפחות שתי מפלגות פוליטיות.

ל"ידיעות אחרונות" נודע כי שם-טוב נפגשה עם השר לשעבר גלעד ארדן, אשר הציע לה להשתלב במקום גבוה במפלגה החדשה שהוא שוקד על הקמתה בימים אלו. שם-טוב דחתה את ההצעה.

לצד המגעים מול ארדן, האפשרות לשריונה של שם טוב ברשימת הליכוד לכנסת עדיין נותרה על הפרק. על פי גורמים המעורים בפרטים, שם-טוב אינה פוסלת לחלוטין את ההיתכנות למהלך כזה.

המגישה, המתגוררת במטולה ופונתה מביתה במהלך ימי הלחימה, נתפסת כדמות המזוהה עם אזור הצפון והפריפריה. בימים אלה היא מנהלת הליך משפטי ותקשורתי נגד חברת חדשות 13 בעקבות סיום העסקתה בחברה.

מטעמם של גלעד ארדן ונטעלי שם-טוב לא נמסרה תגובה רשמית.

השר לשעבר צפוי להודיע באופן רשמי בימים הקרובים על הקמת המפלגה בראשותו. הוא נמצא במגעים מתקדמים עם חבר הכנסת יולי אדלשטיין, ראש עיריית בית שמש לשעבר עליזה בלוך, ואלוף-משנה במילואים חזי נחמה.