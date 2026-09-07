תנאי הקבלה לתואר ראשון בביוטכנולוגיה נראים לרוב המועמדים כמשוואה פשוטה: ממוצע בגרות גבוה, ציון פסיכומטרי טוב, וזהו. בפועל מוסדות הלימוד בוחנים תמונה מורכבת יותר, שכוללת גם ציוני בגרות במקצועות מדעיים, מבחן מיון, רמת אנגלית, לעיתים ראיון אישי, ולעיתים מסלולי קבלה חלופיים למי שלא הגיע עם הממוצע הנדרש. הבנת המנגנון הזה מראש חוסכת אכזבות בשלב ההרשמה, ומאפשרת לבחור את המסלול הנכון כבר מהיום הראשון.

מה מוסדות הלימוד באמת בודקים?

מוסדות הלימוד בוחנים ארבעה רכיבים במקביל: ציוני בגרות בדגש על מקצועות מדעיים, ציון פסיכומטרי או מבחן תי"ל, רמת אנגלית, ולעיתים ראיון קבלה.

רוב מי שמתעניין בלימודי ביוטכנולוגיה מגיע עם התמקדות בציון אחד, בדרך כלל ממוצע הבגרות או הפסיכומטרי. בבדיקה מעמיקה יותר מתברר שהתמונה רחבה יותר. מקצועות בגרות בהיקף מורחב במתמטיקה, כימיה, פיזיקה או ביולוגיה נחשבים ליתרון, מכיוון שהם מהווים את הבסיס לקורסי השנה הראשונה. עם זאת, לא תמיד יש חובה לרקע מדעי קודם, והשנה הראשונה בנויה כך שגם מי שמגיע בלעדיו יוכל להתקדם. אם אין לכם רקע מדעי, יתכן שתידרשו לקורסי קיץ בתחומים מדעיים כגון מתמטיקה וכימיה לפני פתיחת הלימודים.

מבחן המיון אינו חייב להיות פסיכומטרי. מכללות רבות מכירות במבחן תי"ל, מבחן פסיכוטכני של מכון תיל שנמשך כשלוש שעות וטווח הציונים בו נע בין 200 ל-800. חשוב להכיר הבדל מהותי בינו לבין הפסיכומטרי: בעוד הפסיכומטרי אחיד ברמה הארצית, גרסאות מבחן תי"ל מותאמות למוסד ולמסלול הלימודים. ציון שהתקבל עבור מוסד אחד אינו בהכרח תקף במוסד אחר, ולכן כדאי לברר מראש איזו גרסה נדרשת.

נקודה נוספת שנוטים לפספס: הסף המדויק משתנה משנה לשנה ובין מוסד למוסד, בהתאם לביקוש ולמספר המועמדים. בנוסף, מוסדות רבים מחשבים ממוצע בגרות משוקלל משלהם, שאינו בהכרח הממוצע המופיע בתעודת הבגרות. במרכז האקדמי הרב תחומי ירושלים (לשעבר מכללת הדסה), למשל, הממוצע הקובע הוא זה שמחושב על ידי מנהל הסטודנטים בעת ההרשמה. לכן כדאי לבדוק את הנתונים מול המוסד הספציפי, ולא להסתמך על ממוצעים כלליים המתפרסמים באתרי מידע.

שני מסלולי קבלה: ממוצע בגרות מול ציון מתאם

ברוב המוסדות קיימים שני מסלולי קבלה מקבילים: מסלול המבוסס על ממוצע בגרות או מכינה, ומסלול המבוסס על ציון מתאם, המשלב את ממוצע הבגרות עם ציון הפסיכומטרי או מבחן תי"ל.

היתרון המעשי של מסלול המתאם הוא שהוא מאפשר פיצוי הדדי: ציון מיון גבוה יכול לאזן ממוצע בגרות נמוך יחסית, ולהפך. מועמד שנפסל לכאורה במסלול הראשון עשוי בהחלט לעמוד בתנאי המסלול השני, ולכן אין טעם לפסול את עצמו על סמך ממוצע הבגרות בלבד.

לימודי ביוטכנולוגיה במרכז האקדמי הרב תחומי ירושלים, לדוגמה, המסלול הראשון דורש ממוצע בגרות משוקלל של 90 לפחות, ומסלול ציון המתאם נפתח בציון 530. ציון מתאם של 680 ומעלה מזכה במלגת הצטיינות בסך 2,000 ש"ח. בשני המסלולים יתכן ראיון קבלה בהתאם להחלטת ראש החוג. מועמדים בעלי תעודת תאהוג'י מתקבלים על בסיס תאהוג'י מדעי, ובעלי תאהוג'י הומני נדרשים במכינה מדעית סמסטריאלית.

הנתונים המספריים נכונים לשנת הלימודים תשפ"ז. ציוני הסף מתעדכנים מדי שנה, ולנתונים המחייבים יש לעיין בעמוד תנאי הקבלה באתר המוסד.

רוב המוסדות מפרסמים מחשבון מתאם באתר, שמאפשר לבדוק את הציון עוד לפני ההרשמה. חשוב לזכור שתוצאת המחשבון היא הערכה בלבד: ציון המתאם הקובע הוא זה שמחושב על ידי מנהל הסטודנטים לאחר ההרשמה בפועל.

דרישות שפה: איך נבדקות האנגלית והעברית?

לצד הציונים האקדמיים נבדקת גם רמת האנגלית, ומועמדים ששפת אמם אינה עברית נדרשים גם למבחן רמה בעברית.

מועמדים ללא ציון פסיכומטרי נדרשים לגשת למבחן אמירנט, המבחן שהחליף בשנת 2024 את מבחני אמי"ר ואמיר"ם והוא כיום המבחן הסטנדרטי לקביעת רמת אנגלית. כאן חשוב להסיר אי הבנה נפוצה: זהו מבחן מיקום ולא סף קבלה. הציון אינו קובע אם תתקבלו, אלא כמה קורסי אנגלית תידרשו ללמוד במהלך התואר. במרכז האקדמי הרב תחומי ירושלים, סטודנט חדש שלא ניגש למבחן לפני תחילת שנת הלימודים משובץ אוטומטית לרמה הנמוכה ביותר ומשלם על הקורס.

מעבר לכך קיימת דרישה מחייבת ברמה הארצית. לפי החלטת המועצה להשכלה גבוהה, כל סטודנט חייב להשלים את חובות האנגלית עד לרמת פטור לא יאוחר מסוף השנה שלפני שנת הלימודים האחרונה. בתואר תלת שנתי המשמעות היא סוף שנה ב', ובפועל אי אפשר להתחיל את שנה ג' ללא פטור. פטור ניתן בציון 134 ומעלה ברכיב האנגלית של הפסיכומטרי או במבחן אמירנט, או עם סיום מוצלח של קורסי האנגלית הנדרשים.

מועמדים ששפת אמם אינה עברית נדרשים לעבור מבחן יע"ל או מבחן רמה בעברית. במרכז האקדמי הרב תחומי ירושלים נדרש ציון 100 ומעלה, וציון נמוך מ-120 מחייב קורס עברית שנתי בהיקף ארבע שעות שבועיות. הקורס מתקיים מחוץ למערכת השעות של החוג, אינו מזכה בנקודות זכות, וסיומו בהצלחה הוא תנאי להמשך הלימודים. מדובר בדרישה מקובלת, שנועדה לוודא שהסטודנט יוכל לעקוב אחרי החומר הנלמד בעברית כבר מהיום הראשון.

מה עושים כשהציונים לא מספיקים?

מי שאינו עומד בסף הקבלה הרגיל עדיין יכול להתקבל, דרך ארבעה מסלולים חלופיים: מכינה קדם אקדמית, מסלול לבעלי תואר קודם, מתווה קבלה לחיילי מילואים, או קבלה חריגה.

מכינה קדם אקדמית. נועדה לחזק את בסיס הידע במקצועות המדעיים, ולעיתים מהווה כרטיס כניסה ישיר ללימודים. מוסדות רבים מפעילים מכינות ייעודיות למדעים, ובמרכז האקדמי הרב תחומי ירושלים פועלת מכינה ייעודית למדעים ולמדעי המחשב. מי שסיים מכינה במוסד אחר נדרש להציג מסמכים מפורטים על התוכנית שעבר.

בעלי תואר אקדמי קודם ממוסד מוכר. מתקבלים על סמך בדיקת תחום הלימודים והציונים בתואר הקודם, בלי לעבור שוב את מסלולי הקבלה הרגילים. קיימת שונות בין מוסדות בשאלה אילו תארים קודמים נחשבים רלוונטיים.

מתווה קבלה לחיילי מילואים. מוסדות רבים מפעילים מתווה ייעודי. במרכז האקדמי הרב תחומי ירושלים מתקבלים לביוטכנולוגיה במתווה זה על בסיס תעודת בגרות מלאה ללא ממוצע מינימלי, ובלי פסיכומטרי או מבחן תי"ל. הקבלה היא על תנאי, והמשך הלימודים מותנה בממוצע 75 ומעלה בסוף שנה א'.

קבלה חריגה. לפי החלטת המועצה להשכלה גבוהה מ-28 באפריל 2026, מוסד רשאי לקבל עד 10 אחוזים מהסטודנטים בכל תוכנית לימודים שאינם עומדים בתנאי הקבלה שלו, ועד 8 אחוזים נוספים בגין שירות מילואים, כלומר עד 18 אחוזים בסך הכול. אותה החלטה מחייבת את המוסדות לפרסם לציבור הן את תנאי הקבלה והן את שיעור החריגה המרבי שהם מאפשרים, כך שהמידע אמור להיות זמין באתר של כל מוסד.

המשמעות המעשית היא שמועמד שאינו עומד בסף הרגיל צריך לברר איזה מהמסלולים האלה רלוונטי עבורו, ולא להניח שהדלת נסגרה.

למי מתאימים לימודי ביוטכנולוגיה?

התחום מתאים למי שיש לו חשיבה מדעית וסקרנות טבעית לעולמות הביולוגיה, הכימיה והרפואה, ומחפש מסלול יישומי ולא עיוני בלבד.

ההבדל מלימודי ביולוגיה הוא מהותי. בעוד לימודי ביולוגיה מתמקדים בחקר מערכות החיים, ביוטכנולוגיה היא תחום יישומי, שמשלב ידע ביולוגי עם כלים טכנולוגיים לפיתוח מוצרים ותהליכים. הלימודים דורשים יכולת אנליטית והיקף מעבדות משמעותי.

בוגרי התואר משתלבים בתעשיות כמו פארמה, אבחון גנטי, דיאגנוסטיקה, מזון וחקלאות, וממשיכים לעיתים קרובות ללימודי תואר שני. כיוון נוסף הוא המסלול הארבע שנתי ללימודי רפואה לבעלי תואר ראשון, המתקיים באוניברסיטת תל אביב, בפקולטה לרפואה בגליל של אוניברסיטת בר אילן, באוניברסיטת אריאל ובאוניברסיטת בן גוריון. הקבלה אליו מותנית בקורסי ליבה מוגדרים ובסף ממוצע בתואר הראשון, ובאוניברסיטת תל אביב, למשל, נדרש ממוצע של 80 ומעלה. לכן כדאי לבדוק כבר בשלב בחירת התואר אם התוכנית כוללת את קורסי הליבה האלה. בחוג לביוטכנולוגיה במרכז האקדמי הרב תחומי קיים מסלול קדם רפואה בתוך החוג לביוטכנולוגיה המיועד במיוחד למעוניינים להמשיך לרפואה, כך שבוגרי המסלול מסיימים את הלימודים גם עם תואר בביוטכנולוגיה וגם עם מסלול קדם רפואה.

איך בונים תוכנית פעולה לקראת ההרשמה?

חמישה צעדים שמומלץ לבצע לפני מילוי טופס ההרשמה.

בדקו את תנאי הקבלה המדויקים בעמוד הרשמי של כל מוסד, ולא באתרי מידע כלליים. לפי החלטת המל"ג, המוסדות מחויבים לפרסם אותם. בררו איזה מבחן מיון נדרש, ואם המוסד מכיר במבחן תי"ל כחלופה לפסיכומטרי. שימו לב שגרסאות מבחן תי"ל שונות בין מוסדות. היערכו מראש לדרישות האנגלית והעברית. את מבחן אמירנט ואת מבחן הרמה בעברית אפשר לבצע מוקדם, ואין סיבה להשאיר אותם לרגע האחרון. אם הממוצע אינו מספיק, בדקו את מסלול ציון המתאם, את אפשרויות המכינה, את המסלול לבעלי תואר קודם ואת מתווה המילואים, לפני שאתם פוסלים את עצמכם מהתחום. השוו בין מוסדות לא רק לפי ציוני סף, אלא גם לפי היקף המעבדות, גודל החוג, קיומו של ליווי אישי, היקף פרויקט המחקר ואפשרויות ההמשך.

מועמד לתואר בביוטכנולוגיה שמוותר מהר מדי, בלי לבדוק את כל האפשרויות, עלול לפספס מסלול שדווקא מתאים לו.

שאלות ותשובות על תנאי הקבלה לביוטכנולוגיה

האם אפשר להתקבל לביוטכנולוגיה בלי פסיכומטרי?

כן. מכללות רבות מכירות במבחן תי"ל כחלופה לפסיכומטרי, ובמסלול הקבלה על בסיס ממוצע בגרות אין צורך במבחן מיון כלל. גם מתווי הקבלה לחיילי מילואים פוטרים לרוב ממבחן מיון. עם זאת, מועמדים ללא פסיכומטרי נדרשים בכל מקרה למבחן אמירנט לקביעת רמת האנגלית.

מהו ציון מתאם וכיצד הוא מחושב?

ציון מתאם הוא ציון משוקלל המשלב את ממוצע הבגרות או המכינה עם ציון הפסיכומטרי או מבחן תי"ל. נוסחת השקלול משתנה בין מוסדות ובין חוגים, ולכן ציון מתאם במוסד אחד אינו זהה לציון במוסד אחר. רוב המוסדות מפרסמים מחשבון מתאם באתר.

אילו מקצועות בגרות עוזרים בקבלה לביוטכנולוגיה?

בגרות בהיקף מורחב במתמטיקה, כימיה, פיזיקה או ביולוגיה. מקצועות אלה מהווים את הבסיס לקורסי שנה א'. בתוכניות רבות אין דרישת חובה לרקע מדעי קודם, אך הוא מקל משמעותית על השנה הראשונה. יתכן שתידרשו לקורסי קיץ בתחומים מדעיים כגון מתמטיקה וכימיה לפני פתיחת הלימודים.

מה קורה אם ממוצע הבגרות נמוך מהנדרש?

קיימות ארבע חלופות: מסלול ציון מתאם, מכינה קדם אקדמית, מסלול לבעלי תואר אקדמי קודם, ומתווה קבלה לחיילי מילואים. בנוסף, החלטת המל"ג מ-28 באפריל 2026 מאפשרת למוסד לקבל עד 10 אחוזים חריגים בכל תוכנית, ועד 8 אחוזים נוספים בגין שירות מילואים.

האם חובה לעבור ראיון קבלה?

תלוי במוסד ובחוג. בחלק מהתוכניות הראיון הוא שלב קבוע, ובאחרות הוא נתון לשיקול דעתו של ראש החוג. במרכז האקדמי הרב תחומי ירושלים, למשל, הראיון נערך בשני מסלולי הקבלה בהתאם להחלטת ראש החוג.

עד מתי צריך לסיים את חובות האנגלית?

לפי החלטת המועצה להשכלה גבוהה, עד סוף השנה שלפני שנת הלימודים האחרונה. בתואר תלת שנתי המשמעות היא סוף שנה ב', כלומר אי אפשר להתחיל את שנה ג' ללא פטור באנגלית.

הנתונים המספריים נכונים לשנת הלימודים תשפ"ז. ציוני הסף מתעדכנים מדי שנה, ולנתונים המחייבים יש לעיין בעמוד תנאי הקבלה באתר המוסד.

לבדיקת תנאי הקבלה המעודכנים לתואר ראשון בביוטכנולוגיה במרכז האקדמי הרב תחומי ירושלים, לחישוב ציון המתאם שלכם ולהרשמה אונליין, היכנסו לעמוד תנאי הקבלה באתר המרכז או חייגו 2292*