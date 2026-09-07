השרה מאי גולן דוחה היום את הדיווח שלפיו בעוצמה יהודית הוחלט שלא להעניק לה שריון ברשימת המפלגה בראשות איתמר בן גביר.

לטענתה, לא התקיימו מגעים בין הצדדים, ודווקא בן גביר הוא שפנה אליה והציע לה מקום ריאלי ברשימה לכנסת ה-26 - הצעה שלה סירבה.

"דרכה של תנועת הליכוד הייתה ונותרה דרכה", נמסר מטעמה של גולן. לדבריה, היא מעריכה ואוהבת מאוד את בן גביר, אך בחרה שלא לקבל את הצעתו להשתלב ברשימת עוצמה יהודית.

גולן תקפה גם את הפרסומים בעניינה וטענה כי ערב הפריימריז יצאו נגדה "תדרוכים שקריים" שנועדו לפגוע בה. לדבריה, היא רואה את עצמה מחויבת לכ-19 אלף מתפקדי הליכוד החופשיים שהצביעו עבורה, "למרות הדילים ורשימות החיסול שהופעלו נגדה".

בהודעה מטעמה נאמר כי היא תמשיך לתת ביטוי למתפקדים שתמכו בה, לפעול למען המחנה הלאומי ולהיאבק על דרכו ועתידו. עוד נמסר כי היא תפעל "למען הקמת ממשלת ימין אמיתית".

לצד דחיית הדיווחים, גולן הודיעה כי בכוונתה לקחת פסק זמן לאחר שנות פעילותה הציבורית. "לאחר 15 שנים רצופות בעשייה ציבורית בלתי פוסקת יום ולילה - מתוכן 7 שנים בכנסת, במקביל להיותי שרה שמנהלת מאבקים אדירים - אני מרגישה שזהו הזמן הנכון עבורי לקחת פסק זמן לעצמי", אמרה.

גולן פנתה גם לתומכיה במחנה הלאומי והודתה להם על התמיכה בה. "ולכל אנשי המחנה הלאומי המדהימים שמרעיפים עליי אהבה ללא הפסקה אני מבקשת למסור: תזכרו - הכל, אבל ה-כ-ל לטובה! עם ישראל חי", הוסיפה.