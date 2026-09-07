משרד האוצר
משרד האוצרצילום: יונתן זינדל, פלאש 90

לקראת ראש השנה תשפ"ז מפרסם היום (שני) משרד האוצר שורת נתונים על מצבה של כלכלת ישראל, שלדבריו מצביעים ברובם על משק איתן וכלכלה יציבה וצומחת למרות הימשכות המלחמה ואי-הוודאות. בין היתר מציג האוצר צמיחה בתוצר, זינוק בהשקעות הזרות וירידה באינפלציה.

על פי הנתונים, התוצר המקומי צמח ב-3.2% במחצית הראשונה של 2026 ביחס למחצית השנייה של 2025. במקביל, ההשקעות הזרות בישראל הסתכמו בשנת 2025 ב-26 מיליארד דולר, זינוק של 78%, ובאוצר מציינים כי המגמה נמשכת גם במחצית הראשונה של 2026.

האינפלציה ירדה מערב ראש השנה הקודם מ-2.5% ל-1.5%, ולפי האוצר היא נמצאת ברף הנמוך של טווח היעד. מדד ת"א 125 עלה בשנה החולפת ב-35%, והשקל התחזק ב-11% מול הדולר.

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גם בגזרת תקציב המדינה מציג האוצר ירידה בגירעון, מ-4.7% ל-3.3% בשנה האחרונה, כאשר יעד הגירעון לשנת 2026 עומד על 4.9%. עם זאת, במשרד מציינים כי בחודשים הקרובים ייתכן שהגירעון יעלה במעט.

יחס החוב לתוצר עומד על 67.9%, לעומת ממוצע של 111% במדינות ה-OECD. לפי הנתונים שפרסם האוצר, חברות הדירוג S&P ו-Fitch מותירות את דירוג האשראי של ישראל ברמת A, בעוד Moody's מותירה אותו ברמת Baa1.

נתון נוסף שמציג האוצר הוא ירידה של 29% בפרמיית הסיכון של הכלכלה הישראלית, ה-CDS, שכעת נמצאת כמעט בשיעור שבו עמדה ערב המלחמה. במקביל נרשמה ירידה של 7.2% בתשואות האג"ח לעשר שנים, שמשמעותה, לדברי המשרד, היא הוזלת עלות גיוס החוב למדינה.

בשוק העבודה עומד שיעור האבטלה על 3.3%, לעומת 4.9% בממוצע במדינות ה-OECD. שיעור ההשתתפות בשוק העבודה בקרב בני 15 ומעלה עומד על 62.5%, לעומת 61% במדינות הארגון, אך שיעור התעסוקה בקרב בני 15 עד 64 עומד על 71% בלבד, לעומת 74% בממוצע ה-OECD.

בתחום הבינה המלאכותית, לפי נתוני האוצר, ישראל מדורגת במקום השלישי בעולם במסחר בבינה מלאכותית, במקום השישי בפיתוח ובמקום השביעי במחקר, מתוך 83 מדינות. ענף ההייטק רשם במקביל עלייה של 53.6% בגיוסי ההון.

התמ"ג לנפש בישראל עומד על כ-60 אלף דולר במונחי כוח קנייה, לעומת כ-64 אלף דולר בממוצע מדינות ה-OECD. באוצר קושרים את הפער להשתתפות המועטה בשוק העבודה ביחס למדינות אחרות.