לקראת ראש השנה תשפ"ז מפרסם היום (שני) משרד האוצר שורת נתונים על מצבה של כלכלת ישראל, שלדבריו מצביעים ברובם על משק איתן וכלכלה יציבה וצומחת למרות הימשכות המלחמה ואי-הוודאות. בין היתר מציג האוצר צמיחה בתוצר, זינוק בהשקעות הזרות וירידה באינפלציה.

על פי הנתונים, התוצר המקומי צמח ב-3.2% במחצית הראשונה של 2026 ביחס למחצית השנייה של 2025. במקביל, ההשקעות הזרות בישראל הסתכמו בשנת 2025 ב-26 מיליארד דולר, זינוק של 78%, ובאוצר מציינים כי המגמה נמשכת גם במחצית הראשונה של 2026.

האינפלציה ירדה מערב ראש השנה הקודם מ-2.5% ל-1.5%, ולפי האוצר היא נמצאת ברף הנמוך של טווח היעד. מדד ת"א 125 עלה בשנה החולפת ב-35%, והשקל התחזק ב-11% מול הדולר.

גם בגזרת תקציב המדינה מציג האוצר ירידה בגירעון, מ-4.7% ל-3.3% בשנה האחרונה, כאשר יעד הגירעון לשנת 2026 עומד על 4.9%. עם זאת, במשרד מציינים כי בחודשים הקרובים ייתכן שהגירעון יעלה במעט.

יחס החוב לתוצר עומד על 67.9%, לעומת ממוצע של 111% במדינות ה-OECD. לפי הנתונים שפרסם האוצר, חברות הדירוג S&P ו-Fitch מותירות את דירוג האשראי של ישראל ברמת A, בעוד Moody's מותירה אותו ברמת Baa1.

נתון נוסף שמציג האוצר הוא ירידה של 29% בפרמיית הסיכון של הכלכלה הישראלית, ה-CDS, שכעת נמצאת כמעט בשיעור שבו עמדה ערב המלחמה. במקביל נרשמה ירידה של 7.2% בתשואות האג"ח לעשר שנים, שמשמעותה, לדברי המשרד, היא הוזלת עלות גיוס החוב למדינה.

בשוק העבודה עומד שיעור האבטלה על 3.3%, לעומת 4.9% בממוצע במדינות ה-OECD. שיעור ההשתתפות בשוק העבודה בקרב בני 15 ומעלה עומד על 62.5%, לעומת 61% במדינות הארגון, אך שיעור התעסוקה בקרב בני 15 עד 64 עומד על 71% בלבד, לעומת 74% בממוצע ה-OECD.

בתחום הבינה המלאכותית, לפי נתוני האוצר, ישראל מדורגת במקום השלישי בעולם במסחר בבינה מלאכותית, במקום השישי בפיתוח ובמקום השביעי במחקר, מתוך 83 מדינות. ענף ההייטק רשם במקביל עלייה של 53.6% בגיוסי ההון.

התמ"ג לנפש בישראל עומד על כ-60 אלף דולר במונחי כוח קנייה, לעומת כ-64 אלף דולר בממוצע מדינות ה-OECD. באוצר קושרים את הפער להשתתפות המועטה בשוק העבודה ביחס למדינות אחרות.