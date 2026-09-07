יו"ר הציונות הדתית בצלאל סמוטריץ' צפוי לשוב ולבחון אפשרות לשריין דמויות ברשימת מפלגתו לכנסת, לאחר שיו"ר "עמך ישראל" עופר וינטר החליט להתמודד באופן עצמאי.

לערוץ 7 נודע כי בין השמות שנבחנים נמצאת רעות בן חיים, מייסדת ומובילת ארגון "צו 9".

בציונות הדתית אומרים כי סמוטריץ' בחן בשבועות האחרונים אפשרות לצרף שורה של דמויות לרשימת המפלגה. עם זאת, לדבריהם, הוא נמנע מקבלת החלטה כדי להשאיר מקומות פנויים לטובת איחוד אפשרי עם מפלגתו של וינטר.

במפלגה הסבירו כי סמוטריץ' ראה בחיבור הכוחות במחנה הלאומי יעד חשוב יותר מחיזוק רשימתו באמצעות צירוף דמויות נוספות. כעת, על רקע ההערכה כי וינטר מתכוון לרוץ בנפרד, צפוי סמוטריץ' לחדש את בחינת השריונים.

בהודעת הציונות הדתית נמתחה ביקורת חריפה על וינטר, "משנדמה כי וינטר גמר בדעתו להתמודד באופן עצמאי ולהמר בחוסר אחריות על עתיד שלטון הימין ומדינת ישראל, הוא יתפנה לשוב ולבחון את האפשרות לחיזוק הציונות הדתית באמצעות שריוני היו"ר".

לערוץ 7 נודע כי אחת הדמויות ששמן נמצא על הפרק היא רעות בן חיים, מייסדת ומובילת ארגון "צו 9". הארגון פועל לחסימת העברת סיוע הומניטרי לעזה בזמן המלחמה.