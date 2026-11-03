מפלגת הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ' הודיעה היום (שלישי) כי תמליץ מחר לנשיא המדינה יצחק הרצוג להטיל על ראש הממשלה בנימין נתניהו את מלאכת הרכבת הממשלה הבאה.

במפלגה הודיעו כי לצד ההמלצה על נתניהו, יקראו לנציגי מפלגות השמאל להסיר את החרמות הפוליטיים ולפעול להקמת ממשלה יהודית רחבה בראשותו.

בציונות הדתית נימקו את עמדתם בכך שנתניהו עומד בראש המפלגה והגוש הגדולים ביותר בכנסת ה-26.

מוקדם יותר היום יו"ר מפלגת זהות, משה פייגלין, הודיע כי ימליץ מחר לנשיא להטיל את מלאכת הרכבת הממשלה על בנימין נתניהו. עם זאת, פייגלין מתכוון לדרוש מהנשיא לפעול לקיום בחירות חדשות, בטענה לפגיעה בטוהר הבחירות לכנסת ה-26.

מפלגת זהות, שהתאחדה עם מפלגת הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ', ביקשה להגיע בנפרד לסבב ההתייעצויות בבית הנשיא, כדי להציג את עמדתה.

הודעת המפלגות מצטרפת להחלטת מועצת חכמי התורה של ש"ס להמליץ על נתניהו, בעקבות התחייבותו להמשיך לפעול להסדרת מעמדם של תלמידי הישיבות.

מנגד, ראשי מפלגות האופוזיציה סיכמו בפגישתם בהרצליה להמליץ לנשיא על יו"ר מפלגת ישר, גדי איזנקוט, ולפעול להקמת ממשלה בראשותו בהקדם.

סבב ההתייעצויות בבית הנשיא ייפתח מחר (רביעי), ובמסגרתו ישמע הנשיא הרצוג את המלצות הסיעות לפני שיחליט על מי להטיל את מלאכת הרכבת הממשלה.

על פי ההערכות במערכת הפוליטית, איזנקוט צפוי לזכות במספר ההמלצות הגבוה ביותר ולקבל את המנדט הראשון להרכבת הממשלה.